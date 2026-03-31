Пименов получил назначение в «Динамо»

Руслан Пименов стал новым спортивным директором школы московского «Динамо».
«Теперь весь свой богатый опыт Руслан Валерьевич направит на развитие воспитанников школы ФК «Динамо» (Москва). Впереди – системная работа и новые цели! Добро пожаловать в команду 💙», – говорится в сообщении школы.
- Пименов наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», в составе которого он дважды выиграл чемпионат России.
- Он играл за «Динамо» в 2007–2009 годах.
- В 2002-м провел 4 матча за сборную России.
- В 2024 и 2025 годах Пименов работал заместитель директора по спортивной работе в «Орле», а затем заместителем генерального директора «Крыльев Советов».