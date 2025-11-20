Пименов одним прилагательным описал решение «Локо» продлить контракт с Галактионовым

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал решение продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.
«Продлить контракт с Галактионовым – абсолютно логичное решение. Михаил Михайлович показывает результат. Стратегия клуба работает, молодежь прогрессирует. Есть яркая звезда команды – Алексей Батраков.
Его еще можно продать за большие деньги. Новости о том, что «Спартак» и «Динамо» якобы интересовались Галактионовым, меня не удивили. Михаил Михайлович вырос как тренер и проявил себя в «Локомотиве». Если бы в клубе засомневались по поводу Галактионова, то «Спартак» и «Динамо» с удовольствием его пригласили бы», – сказал Пименов.
- 41-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.
- В этом сезоне москвичи занимают 4-е место в РПЛ с 30 очками после 1-го круга.
- На прошлой неделе сообщалось, что Галактионов интересен «Динамо».
Источник: «РБ Спорт»