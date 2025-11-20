Пименов одним прилагательным описал решение «Локо» продлить контракт с Галактионовым

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал решение продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Продлить контракт с Галактионовым – абсолютно логичное решение. Михаил Михайлович показывает результат. Стратегия клуба работает, молодежь прогрессирует. Есть яркая звезда команды – Алексей Батраков.

Его еще можно продать за большие деньги. Новости о том, что «Спартак» и «Динамо» якобы интересовались Галактионовым, меня не удивили. Михаил Михайлович вырос как тренер и проявил себя в «Локомотиве». Если бы в клубе засомневались по поводу Галактионова, то «Спартак» и «Динамо» с удовольствием его пригласили бы», – сказал Пименов.