Пименов: «Возможно, руководству «Спартака» нравится актерское мастерство Станковича»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов высказался о ситуации в «Спартаке».
- В 9-м туре РПЛ москвичи добились волевой победы над «Крыльями Советов» (2:1).
- Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил месячную дисквалификацию.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
– Как смотрите на «Спартак» – Станковичу купили, кого он хотел. Но не идет.
– Эмоциональность чрезмерная. Нет стабильности. Забили – ура-ура. Не хватает победной серии. Победных матчей, когда победа выгрызается, пусть и не при яркой игре. Как у «Краснодара». Это называется чемпионским классом опытной команды. Уверен, краснодарцы сбавлять не будут.
А «Спартак» на качелях. Может быть, тренер слишком эмоционален. Но актерское мастерство, возможно, нравится руководству – он в игре, переживает. Но Романцев так не делал.
– А Юрий Палыч делал.
– Были моменты. Но все по делу – когда судьи откровенно душили. И Юрий Палыч похитрее. Понимал, что можно, что нет.
Источник: «РБ Спорт»