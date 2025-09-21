Пименов: «Возможно, руководству «Спартака» нравится актерское мастерство Станковича»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов высказался о ситуации в «Спартаке».

В 9-м туре РПЛ москвичи добились волевой победы над «Крыльями Советов» (2:1).

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил месячную дисквалификацию.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

– Как смотрите на «Спартак» – Станковичу купили, кого он хотел. Но не идет.

– Эмоциональность чрезмерная. Нет стабильности. Забили – ура-ура. Не хватает победной серии. Победных матчей, когда победа выгрызается, пусть и не при яркой игре. Как у «Краснодара». Это называется чемпионским классом опытной команды. Уверен, краснодарцы сбавлять не будут.

А «Спартак» на качелях. Может быть, тренер слишком эмоционален. Но актерское мастерство, возможно, нравится руководству – он в игре, переживает. Но Романцев так не делал.

– А Юрий Палыч делал.

– Были моменты. Но все по делу – когда судьи откровенно душили. И Юрий Палыч похитрее. Понимал, что можно, что нет.