Пименов объяснил, почему совмещение Карпиным постов в клубе и сборной не станет проблемой

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов оценил ситуацию с возможным совмещением Валерием Карпиным работы главным тренером в сборной России и «Динамо».

«Думаю, что это не проблема. В «Ростове» было сложнее – логистика была сложнее. Сейчас, живя в Москве, будет полегче», – сказал Пименов.