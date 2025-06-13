Пименов объяснил, почему совмещение Карпиным постов в клубе и сборной не станет проблемой

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов оценил ситуацию с возможным совмещением Валерием Карпиным работы главным тренером в сборной России и «Динамо».
«Думаю, что это не проблема. В «Ростове» было сложнее – логистика была сложнее. Сейчас, живя в Москве, будет полегче», – сказал Пименов.
- Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- Ожидается, что о назначении 56-летнего Карпина главным тренером «Динамо» будет официально объявлено в ближайшие дни.
Источник: «Матч ТВ»