Из «Крыльев» уйдут гендиректор и его заместитель, они работали в клубе менее полугода

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян сообщил, что покидает клуб. Также уйдет со своего поста и его заместитель Руслан Пименов.

«Самара, спасибо за мечту и за Крылья! С первого дня в «КС» был с вами открыт и честен, поэтому и на этом этапе буду предельно откровенен. В июле я покину пост генерального директора ПФК «Крылья Советов», а Руслан Пименов – должность моего зама.

Об этой новости я решил сказать сам и заранее, чтобы не было слухов и догадок, а главное, чтобы работа в клубе не останавливалась. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, каждый из вас делает большую работу, которая не заметна, но очень важна.

Отдельно хочу поблагодарить команду за то, что приняли и в сложный момент поддержали нас с Пименовым. А эти 12 финалов я запомню на всю жизнь, рад что был частью этого процесса даже не смотря на сложный период.

Сейчас активно формируется коллектив на следующий сезон и у команды достойный наставник с опытной командой тренеров, которой я желаю успеха и побед!

К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления. Со своей стороны приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошел незаметно и максимально эффективно.

Отдельно хочу поблагодарить Вячеслава Андреевича [Федорищева, губернатора Самарской области], который дал мне возможность реализовать свою мечту, поработать во благо большого клуба с гигантской историей, а также в очередной раз понять, что спортивная сфера уникальна и я вижу себя в ней и дальше.

Самарские болельщики, вы, конечно, особенные! Я вам благодарен за все комментарии, вовлечение и обратную связь. Старался слышать и прислушиваться ко всем конструктивным предложениям. Ваше мнение уже повлияло на клуб и на его правильное будущее развитие», – написал Тер-Абрамян.