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«Крылья Советов» назвали цену на Сергеева

Сегодня, 14:15
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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался о возможной продаже форварда команды Ивана Сергеева.

«Несмотря на отличную весну Ивана Сергеева, я не слышал об интересе к нему со стороны других клубов. «Локомотив»? Наверное, это было, когда он еще принадлежал «Зениту». К нам по Сергееву пока никто не обращался.

Естественно, мы нацелены сохранить Сергеева на следующий сезон. Если предложат хорошую сумму? Смотря какую. Мы готовы продать Сергеева только за большие деньги.

5 миллионов евро? Мало. Иван – слишком дорогой футболист, суперигрок. Вот «Динамо» купило Глебова за 8 миллионов евро. Суперигрок? Супер. А у нас есть человек, который делает результат. Сергеев стоит не дешевле Глебова», – сказал Пименов.

  • «Крылья Советов» выкупили Сергеева у «Зенита» за 2 миллиона евро 5 сентября прошлого года.
  • Его контракт с самарцами рассчитан до лета 2027 года.
  • Сергеев провел за «Крылья Советов» 20 матчей, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего форварда в 3 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Пименов Руслан Сергеев Иван
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Комментарии (2)
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k611
1745580438
Зачем ему куда то переходить. Сейчас играет в основе, игра получается. От добра добра не ищут.
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партизан84
1745581403
Не стал добивать и с дельфином сравнивать)
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