«Крылья Советов» назвали цену на Сергеева

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался о возможной продаже форварда команды Ивана Сергеева.

«Несмотря на отличную весну Ивана Сергеева, я не слышал об интересе к нему со стороны других клубов. «Локомотив»? Наверное, это было, когда он еще принадлежал «Зениту». К нам по Сергееву пока никто не обращался.

Естественно, мы нацелены сохранить Сергеева на следующий сезон. Если предложат хорошую сумму? Смотря какую. Мы готовы продать Сергеева только за большие деньги.

5 миллионов евро? Мало. Иван – слишком дорогой футболист, суперигрок. Вот «Динамо» купило Глебова за 8 миллионов евро. Суперигрок? Супер. А у нас есть человек, который делает результат. Сергеев стоит не дешевле Глебова», – сказал Пименов.