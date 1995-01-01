Абаев: «Гилерме уже собрался уезжать в «Краснодар», но в последний момент что-то переиграли»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев рассказал, что его партнер по команде Гилерме едва не перешел в «Краснодар». Россиянин защищал цвета москвичей с 2013 по 2017 год.

– В одно время Гилерме мог перейти в «Краснодар». Слышали об этом?

– Да. Разговоры велись серьeзные, он уже собрался уезжать. Я на тот момент был травмирован, только начинал тренироваться. Но я знаю, что Антон Коченков чуть ли не к игре готовился. Но в последний момент что-то переиграли.