Абаев: «Гилерме уже собрался уезжать в «Краснодар», но в последний момент что-то переиграли»

А от Шотландии ?
Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев рассказал, что его партнер по команде Гилерме едва не перешел в «Краснодар». Россиянин защищал цвета москвичей с 2013 по 2017 год.
– В одно время Гилерме мог перейти в «Краснодар». Слышали об этом?
– Да. Разговоры велись серьeзные, он уже собрался уезжать. Я на тот момент был травмирован, только начинал тренироваться. Но я знаю, что Антон Коченков чуть ли не к игре готовился. Но в последний момент что-то переиграли.
- Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
- В текущем отборочном цикле Евро-2020 натурализованный бразилец не пропустил ни одного матча за сборную России.
- «Локомотив» в РПЛ идет пятым.