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    Абаев: «Гилерме уже собрался уезжать в «Краснодар», но в последний момент что-то переиграли»

    Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев рассказал, что его партнер по команде Гилерме едва не перешел в «Краснодар». Россиянин защищал цвета москвичей с 2013 по 2017 год.

    – В одно время Гилерме мог перейти в «Краснодар». Слышали об этом?

    – Да. Разговоры велись серьeзные, он уже собрался уезжать. Я на тот момент был травмирован, только начинал тренироваться. Но я знаю, что Антон Коченков чуть ли не к игре готовился. Но в последний момент что-то переиграли.

    • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • В текущем отборочном цикле Евро-2020 натурализованный бразилец не пропустил ни одного матча за сборную России.
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1076

      lek! 1 минуту назад

      А от Шотландии ?

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