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    Бийол, Бистрович, Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Ростовом»; Абаев, Юсупов, Салетрос сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов, Чалов.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на «ВЭБ Арене» в 19:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    05.08.2018 18:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 5 августа 2018, 18:48

      Так парни,не ноем) Состав конечно пугает,но пока не проиграли.Не хотелось бы конечно весь сезон выезжать на ничьих,поглядим.Удачи ЦСКА

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 5 августа 2018, 18:35

      Ростовушка , только победа !

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 августа 2018, 18:12

      Я не знаю плакать или смеяться при виде состава армейцев!!! На что надеется руководство клуба понять не могу!

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Сильвербой 5 августа 2018, 18:25

      Чем плох, например, Бекао?

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > vladik12 5 августа 2018, 18:31

      Я не говорю что они плохие футболисты, но в составе 6 защитников, полузащиты нет, в нападении совсем юный Чалов, тяжело будет выигрывать с таким составом, а усиления по прежнему не видно!!!

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Сильвербой 5 августа 2018, 18:34

      Чалов уже не юн. Уже третий сезон вроде начинает в основе (не в смысле в старте, а с основной командой).

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