Бийол, Бистрович, Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Ростовом»; Абаев, Юсупов, Салетрос сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов, Чалов.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на «ВЭБ Арене» в 19:00 по Москве.

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