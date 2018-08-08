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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Помощники:
Александр Богданов (Верея), Адлан Хатуев (Грозный)
Резервный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

ЦСКА - Ростов

05.08.2018, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 2 тур ЦСКА - Ростов Молодежные команды: 3 - 1
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
16 сентября, суббота 16:30 ЦСКА 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 14:30 ЦСКА 0:0 Ростов
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Ростов 2:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
12 марта, суббота 19:30 Ростов 2:0 ЦСКА
6 тур
22 августа, суббота 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Ростов 1:1 ЦСКА
6 тур
31 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 6:0 Ростов
Суперкубок России 2014

26 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 17:00 Ростов 0:0 ЦСКА
8 тур
14 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ростов 3:0 ЦСКА
1 тур
21 июля, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
7 мая, вторник 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 ЦСКА
9 тур
15 мая, воскресенье 20:30 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
23 тур
3 октября, воскресенье 15:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
6 мая, четверг 16:30 Ростов 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:0 ЦСКА
6 тур
26 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
26 августа, воскресенье 15:30 ЦСКА 4:0 Ростов
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
28 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июля, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
12 тур
13 августа, вторник 00:00 Ростов 3:2 ЦСКА
19 тур
9 августа, пятница 00:00 ЦСКА 5:1 Ростов
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Ростов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
10 тур
27 мая, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Ростов
12 тур
17 июня, среда 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
14 тур
18 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Ростов 0:5 ЦСКА
11 тур
8 мая, среда 00:00 ЦСКА 4:2 Ростов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
4 тур
1 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Чемпионат России 1993
25 тур
27 августа, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Ростов
10 тур
6 мая, четверг 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
8 ноября, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Первый этап, 3 тур
10 сентября, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 5 августа 2018, 22:11

    Блин почему по телеку не показывают этот матч!!!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 5 августа 2018, 20:28

    А почему судья Московский??? Ждем пеньку в ворота Ростова )))

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    Рейтинг: +18436

    ilichkadr 5 августа 2018, 20:19

    Бывший СКА вдует ЦСКА!

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