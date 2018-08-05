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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 05 августа 2018
ЦСКА
05.08.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
7'
С. Паршивлюк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
Желтая карточка
К. Набабкин
90'
+3
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Н. Чернов
84'
84'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Ионов
77'
Замена
А. Логашов
️️️️
Д. Скопинцев
Желтая карточка
Я. Бийол
65'
60'
Замена
Т. Калачев
️️️️
А. Салетрос
52'
Желтая карточка
А. Юсупов
Желтая карточка
И. Ахметов
50'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Д. Ефремов
46'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Г. Щенников
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Паршивлюк
Пас отдал
Д. Скопинцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
99
Аяз Гулиев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-3-1-1-1
35
Акинфеев
6
Бийол
32
Магнуссон
50
Бекао
42
Щенников
23
Чернов
14
Набабкин
8
Бистрович
22
Ефремов
63
Чалов
3-3-2-1-1
31
Абаев
7
Скопинцев
15
Ингасон
6
Сигурдссон
18
Паршивлюк
8
Гацкан
16
Вилюш
4
Юсупов
6
Салетрос
11
Ионов
16
Сигурдарсон
42
Щенников
97
Ахметов
97
Ахметов
42
Щенников
23
Чернов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
23
Чернов
22
Ефремов
11
Эрнандес
11
Эрнандес
22
Ефремов
7
Скопинцев
43
Логашов
43
Логашов
7
Скопинцев
6
Салетрос
2
Калачев
2
Калачев
6
Салетрос
11
Ионов
27
Мирзов
27
Мирзов
11
Ионов
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
99
Аяз Гулиев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
99
Аяз Гулиев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Богданов (Верея)
Адлан Хатуев (Грозный)
Резервный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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