Экс-вратарь «Ростова» назвал две причины, из-за которых клуб не добивается высоких результатов

Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев оценил результаты клуба в этом сезоне. Он считает, что команда не может претендовать на высокие места в РПЛ по двум причинам.

«Финансы и постоянная текучка кадров не дают «Ростову» добиваться высоких результатов. В этом плане дела у клуба двигаются закономерно. «Ростов» берeт дисциплиной и поставленной игрой. Карпин привил команде характер, за счeт которого она может иногда достигать результата.

Сейчас «Ростов» занимает своe место в турнирной таблице, но клуб может забраться повыше», – сказал Абаев.