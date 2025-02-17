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  • Экс-вратарь «Ростова» назвал две причины, из-за которых клуб не добивается высоких результатов

Экс-вратарь «Ростова» назвал две причины, из-за которых клуб не добивается высоких результатов

Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев оценил результаты клуба в этом сезоне. Он считает, что команда не может претендовать на высокие места в РПЛ по двум причинам.

«Финансы и постоянная текучка кадров не дают «Ростову» добиваться высоких результатов. В этом плане дела у клуба двигаются закономерно. «Ростов» берeт дисциплиной и поставленной игрой. Карпин привил команде характер, за счeт которого она может иногда достигать результата.

Сейчас «Ростов» занимает своe место в турнирной таблице, но клуб может забраться повыше», – сказал Абаев.

  • «Ростов» в этом сезоне занимает 7-е место в РПЛ.
  • Клуб набрал 26 очков после 18 туров.

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Источник: Metaratings.ru

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Комментарии (5)
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WILDLING_HRUNDEL
1739773732
Ростов крепкая команда, хоть и нет трубы у них! Спартак знает )
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DOCTOR PENALTY
1739776156
Всё объективно. Успехов Ростову.**
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FWSPM
1739778126
С таким бюджетом лучше не будет
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zigbert
1739779706
Худо бедно но Карпину удается выжимать из команды максимум.
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