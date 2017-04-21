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Крицюк выбыл до конца сезона, «Краснодар» дозаявил Абаева

21 апреля 2017, 16:30
6

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк не сможет принять участие в оставшихся матчах нынешнего сезона. Россиянин выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщается на официальном сайте «быков», клуб воспользовался пунктом в регламенте, позволяющим вне трансферного окна заявить вратаря на замену травмированному, и арендовал до конца сезона голкипера «Локомотива» Илью Абаева.

«Решение о переходе в «Краснодар» принял, практически не раздумывая. Понимал, что нужно что-то поменять. В «Локомотиве» в этом сезоне выйти в составе шансов не было. «Краснодар» в этой ситуации выглядел очень хорошим вариантом. Все случилось очень быстро. Сам еще до конца не понял, что произошло.
В команде со многими знаком. Знаю коллегу Андрея Синицына, с Пашей Мамаевым вместе выступали еще за «Торпедо», с Ромой Шишкиным и Димой Торбинским играли в «Локомотиве». Впечатления от первого дня пребывания в клубе – самые позитивные. Сильная команда, хороший коллектив. Очень понравилась база. Надеюсь, что смогу принести пользу «Краснодару» в оставшейся части сезона», – заявил Абаев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Абаев Илья Крицюк Станислав
Комментарии (6)
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Mahone
1492782900
Потеря!!!!!!!! Но осталось мало,Синицын есть,теперь и Абаев
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MURAD F. A.
1492787611
жалко. скорейшего выздоровления. удачи Абаеву и Краснадару ..................
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Д Альбертини
1492790528
Мда.. нелепая травма случилась с Крицюком. Выпнул мяч от ворот и упал как подкошенный.. здоровья ему и скорейшего возвращения в состав и игру!
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Бугимен
1492809073
Крицюку здоровья ему и скорейшего возвращения в состав и игру!
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ujin-ug
1492848672
Должны дотянуть до конца сезона.
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bolela_16
1492923779
Сезон травм, что то не так в подготовке к сезону...
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