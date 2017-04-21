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    Крицюк выбыл до конца сезона, «Краснодар» дозаявил Абаева

    Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк не сможет принять участие в оставшихся матчах нынешнего сезона. Россиянин выбыл на длительный срок из-за травмы.

    Как сообщается на официальном сайте «быков», клуб воспользовался пунктом в регламенте, позволяющим вне трансферного окна заявить вратаря на замену травмированному, и арендовал до конца сезона голкипера «Локомотива» Илью Абаева.

    «Решение о переходе в «Краснодар» принял, практически не раздумывая. Понимал, что нужно что-то поменять. В «Локомотиве» в этом сезоне выйти в составе шансов не было. «Краснодар» в этой ситуации выглядел очень хорошим вариантом. Все случилось очень быстро. Сам еще до конца не понял, что произошло.
    В команде со многими знаком. Знаю коллегу Андрея Синицына, с Пашей Мамаевым вместе выступали еще за «Торпедо», с Ромой Шишкиным и Димой Торбинским играли в «Локомотиве». Впечатления от первого дня пребывания в клубе – самые позитивные. Сильная команда, хороший коллектив. Очень понравилась база. Надеюсь, что смогу принести пользу «Краснодару» в оставшейся части сезона», – заявил Абаев.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    21.04.2017 16:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 апреля 2017, 08:02

      Сезон травм, что то не так в подготовке к сезону...

      0
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      Рейтинг: +23

      ujin-ug 22 апреля 2017, 11:11

      Должны дотянуть до конца сезона.

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 22 апреля 2017, 00:11

      Крицюку здоровья ему и скорейшего возвращения в состав и игру!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 апреля 2017, 19:02

      Мда.. нелепая травма случилась с Крицюком. Выпнул мяч от ворот и упал как подкошенный.. здоровья ему и скорейшего возвращения в состав и игру!

      2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 апреля 2017, 18:13

      жалко. скорейшего выздоровления. удачи Абаеву и Краснадару ..................

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 16:55

      Потеря!!!!!!!! Но осталось мало,Синицын есть,теперь и Абаев

      0
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