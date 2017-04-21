Крицюк выбыл до конца сезона, «Краснодар» дозаявил Абаева

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк не сможет принять участие в оставшихся матчах нынешнего сезона. Россиянин выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщается на официальном сайте «быков», клуб воспользовался пунктом в регламенте, позволяющим вне трансферного окна заявить вратаря на замену травмированному, и арендовал до конца сезона голкипера «Локомотива» Илью Абаева.

«Решение о переходе в «Краснодар» принял, практически не раздумывая. Понимал, что нужно что-то поменять. В «Локомотиве» в этом сезоне выйти в составе шансов не было. «Краснодар» в этой ситуации выглядел очень хорошим вариантом. Все случилось очень быстро. Сам еще до конца не понял, что произошло.

В команде со многими знаком. Знаю коллегу Андрея Синицына, с Пашей Мамаевым вместе выступали еще за «Торпедо», с Ромой Шишкиным и Димой Торбинским играли в «Локомотиве». Впечатления от первого дня пребывания в клубе – самые позитивные. Сильная команда, хороший коллектив. Очень понравилась база. Надеюсь, что смогу принести пользу «Краснодару» в оставшейся части сезона», – заявил Абаев.