Абаев: «Уровень РПЛ упал. Варимся в собственной каше»

Бывший вратарь «Локомотива» и других команд Илья Абаев оценил уровень РПЛ.

– Многие говорят, что уровень РПЛ сильно упал. Вы тоже это наблюдаете?

– Думаю, да. Уехали очень сильные легионеры. Раньше были просто сумасшедшие футболисты, а теперь их нет. А чем выше уровень футболистов вокруг, тем быстрее ты прибавляешь. Сейчас мы варимся в собственной каше, а те легионеры, которые остались вокруг нас, не могут нас чему-то научить.

Тут я не беру «Зенит» с его бразильцами, говорю лишь про всех остальных. Можно ли бороться с гегемонией петербуржцев? Не знаю… Как? Запретить им покупать бразильцев (смеется)? Лучше бы с такими деньгами они кого-нибудь вырастили.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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