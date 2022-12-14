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    Абаев: «Уровень РПЛ упал. Варимся в собственной каше»

    Бывший вратарь «Локомотива» и других команд Илья Абаев оценил уровень РПЛ.

    – Многие говорят, что уровень РПЛ сильно упал. Вы тоже это наблюдаете?

    – Думаю, да. Уехали очень сильные легионеры. Раньше были просто сумасшедшие футболисты, а теперь их нет. А чем выше уровень футболистов вокруг, тем быстрее ты прибавляешь. Сейчас мы варимся в собственной каше, а те легионеры, которые остались вокруг нас, не могут нас чему-то научить.

    Тут я не беру «Зенит» с его бразильцами, говорю лишь про всех остальных. Можно ли бороться с гегемонией петербуржцев? Не знаю… Как? Запретить им покупать бразильцев (смеется)? Лучше бы с такими деньгами они кого-нибудь вырастили.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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