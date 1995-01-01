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    Абаев: «Была ситуация, когда базу «Анжи» обстреляли. Подъезжает машина, и оттуда как начинают палить»

    Вратарь «Чертаново» Илья Абаев рассказал об инциденте с обстрелом территории тренировочной базы «Анжи».

    «Была ситуация, когда нашу базу обстреляли... При въезде к гостинице стояла будка. Там всe время было двое полицейских, которые охраняли местность. Ночью они уходили из будки – переходили улицу и садились в кустах.

    Бывшие одноклубники рассказывали: «Мы пошли покурить на балкон, смотрим – подъезжает машина, и оттуда как начинают палить по будке! Расстреляли еe и уехали. А милиционеры на другой стороне дороге были». Потом смотрели – дырки в будке страшные», – заявил Абаев.

    • Абаев выступал за «Анжи» с января 2006 по декабрь 2007 года, а также с января 2009 по декабрь 2010 года.
    • В сумме голкипер провел за махачкалинскую команду 95 матчей и пропустил 97 голов.

    Источник: «Чемпионат»

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