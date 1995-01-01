Абаев: «Была ситуация, когда базу «Анжи» обстреляли. Подъезжает машина, и оттуда как начинают палить»

Вратарь «Чертаново» Илья Абаев рассказал об инциденте с обстрелом территории тренировочной базы «Анжи».

«Была ситуация, когда нашу базу обстреляли... При въезде к гостинице стояла будка. Там всe время было двое полицейских, которые охраняли местность. Ночью они уходили из будки – переходили улицу и садились в кустах.

Бывшие одноклубники рассказывали: «Мы пошли покурить на балкон, смотрим – подъезжает машина, и оттуда как начинают палить по будке! Расстреляли еe и уехали. А милиционеры на другой стороне дороге были». Потом смотрели – дырки в будке страшные», – заявил Абаев.