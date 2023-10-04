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Экс-вратарь «Анжи» рассказал об обстреле клубной базы

4 октября 2023, 09:59
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Илья Абаев, бывший голкипер «Анжи», рассказал об инцидентах в Махачкале во время выступления за клуб.

Андрей Гордеев, который приезжал в «Анжи» в конце девяностых, рассказывал о частых взрывах и перестрелках в Махачкале. В ваше время такое было?

– Периодически стреляли, да. Но в основном это было связано с контртеррористическими операциями либо с провокациями против полиции. По нашей базе тоже однажды стреляли.

– Ого.

– Мы жили в гостинице «Приморская». При въезде стояла будка, где всегда сидели двое полицейских. Как-то ночью услышали стрельбу. Оказалось, что будку расстреляли в упор какие-то люди на машине. Слава богу полицейские в этот момент сидели с другой стороны – за мешками с песком.

– Да уж.

– Была еще одна история. У нас в команде играл сын президента «Анжи». За ним везде ходила личная охрана. Даже на тренировках. Один охранник гулял за моими воротами, пока мы занимались. Вдруг слышу сзади – выстрел! Поворачиваюсь, а он оказывается случайно уронил свое узи и оно выстрелило. Видимо, его на солнце разморило!

– Были еще случаи, когда было страшно за себя?

– Знаете, я никогда не боялся летать на самолетах до того, как приехал в Дагестан. Мы летали обычными рейсами «ДагАвиа». Контроля за пассажирами практически не было, на борту всегда оказывалось по 10-15 лишних людей. Когда только переходил в «Анжи», мне нужно было попасть из Турции в Минеральные воды, где у команды проходили сборы. Я сел на какой-то челночный рейс. Половина салона была обставлена сиденьями, а дальше все до крыши было завалено чемоданами, какими-то сумками и тюками. Только зашел, сразу пропотел: «А как он взлетит?». Вроде долетели, но с тех пор у меня неприязнь к взлету и посадке.

  • Абаев был в «Анжи» в 2006-2010 годах.
  • За команду в чемпионате он провел 133 матча.
  • «Анжи» прекратил существование в прошлом году.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи Абаев Илья
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Bozigit
1696408577
Это готовились к день рождению Р.Карлоса
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