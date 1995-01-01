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    Абаев: «Когда был в «Торпедо», вместе с сумками из автобуса полкоманды выгружал. Я и сам не святой, выпивал, само собой»

    Голкипер «Чертаново» Илья Абаев вспомнил время, когда выступал за дубль «Торпедо». По словам игрока, футболисты не отказывались от алкоголя.

    «Когда был в дубле «Торпедо», полкоманды из автобуса выгружал. Сумки носил как самый молодой и футболистов вместе с ними. Я и сам не святой, выпивал, само собой. Просто в последнее время не могу себе позволить, потому что слишком долго буду восстанавливаться. Раньше могли после игр поехать на дискотеку», – рассказал игрок.

    • 38-летний Абаев больше всего матчей провел за «Анжи» (2006-2007 годы, 80 матчей в первом дивизионе, 102 пропущенных гола).
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке России с «Локомотивом» в 2015 году.
    • «Чертаново» сейчас лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей за место в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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