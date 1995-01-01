Абаев: «Когда был в «Торпедо», вместе с сумками из автобуса полкоманды выгружал. Я и сам не святой, выпивал, само собой»

Голкипер «Чертаново» Илья Абаев вспомнил время, когда выступал за дубль «Торпедо». По словам игрока, футболисты не отказывались от алкоголя.

«Когда был в дубле «Торпедо», полкоманды из автобуса выгружал. Сумки носил как самый молодой и футболистов вместе с ними. Я и сам не святой, выпивал, само собой. Просто в последнее время не могу себе позволить, потому что слишком долго буду восстанавливаться. Раньше могли после игр поехать на дискотеку», – рассказал игрок.