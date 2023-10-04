Абаев рассказал о спившемся экс-игроке сборной России: «Не мог остановиться»

Бывший вратарь «Торпедо» Илья Абаев рассказал, как экс-защитник сборной России Алексей Бугаев пришел к алкоголизму.

О том, что Бугаев спился и «выглядит как бомж», в феврале написало издание Sport24.

– Весь путь от академии до основной команды «Торпедо» вместе с вами прошел Алексей Бугаев. Слышали о его трагичной судьбе?

– Да, читал несколько лет назад. Еще в «Торпедо» было видно, что человек любит погулять. К сожалению, не мог остановиться. Постепенно футбол в его жизни заменили другие вещи.

– Казино?

– В том числе. Они же раньше были по всей Москве. Я тоже ходил вместе с Лехой и другими ребятами из «Торпедо». Помню, однажды получили зарплату вместе с премиальными (100 долларов), поехали купили Лехе компьютер и прям из магазина – в казино. Я сидел на втором этаже, смотрел какой-то концерт, а Леха внизу играл. Через полчаса прибегает: «Компьютер отбил!» А он стоил где-то 1500 долларов – сумасшедшие деньги по тем временам. Через час приходит снова: «Дай сто долларов». Я сначала не понял зачем – только ведь зарплата пришла. Выходим на улицу, он с компьютером в руках садится в лимузин, дает эти сто долларов водителю и уезжает. Все остальное проиграл.