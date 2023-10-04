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    • Абаев рассказал о спившемся экс-игроке сборной России: «Не мог остановиться»

    Абаев рассказал о спившемся экс-игроке сборной России: «Не мог остановиться»

    Бывший вратарь «Торпедо» Илья Абаев рассказал, как экс-защитник сборной России Алексей Бугаев пришел к алкоголизму.

    О том, что Бугаев спился и «выглядит как бомж», в феврале написало издание Sport24.

    – Весь путь от академии до основной команды «Торпедо» вместе с вами прошел Алексей Бугаев. Слышали о его трагичной судьбе?

    – Да, читал несколько лет назад. Еще в «Торпедо» было видно, что человек любит погулять. К сожалению, не мог остановиться. Постепенно футбол в его жизни заменили другие вещи.

    – Казино?

    – В том числе. Они же раньше были по всей Москве. Я тоже ходил вместе с Лехой и другими ребятами из «Торпедо». Помню, однажды получили зарплату вместе с премиальными (100 долларов), поехали купили Лехе компьютер и прям из магазина – в казино. Я сидел на втором этаже, смотрел какой-то концерт, а Леха внизу играл. Через полчаса прибегает: «Компьютер отбил!» А он стоил где-то 1500 долларов – сумасшедшие деньги по тем временам. Через час приходит снова: «Дай сто долларов». Я сначала не понял зачем – только ведь зарплата пришла. Выходим на улицу, он с компьютером в руках садится в лимузин, дает эти сто долларов водителю и уезжает. Все остальное проиграл.

    • У Бугаева за сборную 7 матчей.
    • Он завершил карьеру в 2010 году в «Краснодаре».
    • После карьеры Бугаев занялся грузоперевозками и открыл пункт приема макулатуры.

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    Источник: Sport24

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    04.10.2023 09:34
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19426

      paracetamol 4 октября, 11:26

      Ну, если Торпедо, то удивляться нечему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40486

      Project Бабангида 4 октября, 10:31

      поднят ворот, пуст карман
      он не молод, и вечно пьян
      даже в морге, будет играть
      на восторги, ему плевать

      но зато мой друг
      лучше всех .....

      1
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