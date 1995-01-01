Абаев: «Не ожидал, что не будет предложений из РПЛ»

Экс-вратарь «Локомотива», «Ростова» и «Анжи» Илья Абаев объяснил, почему перешел в «Чертаново» и собирается ли обратно в РПЛ.

– Вы как-то неожиданно оказались в клубе ФНЛ. Неужели не было предложений из элиты? Или же очень хотелось помочь родной для себя команде?

– Не ожидал, что не получу никаких предложений из РПЛ. Думал, что какой-нибудь вариант, но возникнет.

– «Чертаново» – это просто чтобы «пересидеть» данный момент, или ваше сотрудничество всерьез и надолго?

– Не хочу тут ничего загадывать. Договорились с руководством клуба, что если появятся какие-то предметные предложения из РПЛ, то меня будут готовы отпустить. Но в то же время я вижу, как на меня тут рассчитывают, не хотелось бы подводить команду и уходить в середине сезона. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мне мой нынешний клуб нравится, он для меня родной, да и к тому же находится в Москве – это удобно для семьи. Но я не хочу отказываться от идеи возвращения в премьер-лигу.

– Правильно понимаю, что история с «Чертаново» – это не денежный вопрос, а вас просто попросили помочь?

– Дело абсолютно не в финансах. Когда я рассматривал варианты по первой лиге, а затягивать с поиском новой команды не хотелось, то отталкивался от того, насколько мне будет комфортно. Да, поначалу я немного сомневался в перспективах нашего сотрудничества, но потом взвесил все «за» и «против», понял, что уезжать никуда особенно не хотелось, – и принял решение остаться в «Чертаново».