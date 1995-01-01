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    Абаев: «Не ожидал, что не будет предложений из РПЛ»

    Экс-вратарь «Локомотива», «Ростова» и «Анжи» Илья Абаев объяснил, почему перешел в «Чертаново» и собирается ли обратно в РПЛ.

    – Вы как-то неожиданно оказались в клубе ФНЛ. Неужели не было предложений из элиты? Или же очень хотелось помочь родной для себя команде?

    – Не ожидал, что не получу никаких предложений из РПЛ. Думал, что какой-нибудь вариант, но возникнет.

    – «Чертаново» – это просто чтобы «пересидеть» данный момент, или ваше сотрудничество всерьез и надолго?

    – Не хочу тут ничего загадывать. Договорились с руководством клуба, что если появятся какие-то предметные предложения из РПЛ, то меня будут готовы отпустить. Но в то же время я вижу, как на меня тут рассчитывают, не хотелось бы подводить команду и уходить в середине сезона. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мне мой нынешний клуб нравится, он для меня родной, да и к тому же находится в Москве – это удобно для семьи. Но я не хочу отказываться от идеи возвращения в премьер-лигу.

    – Правильно понимаю, что история с «Чертаново» – это не денежный вопрос, а вас просто попросили помочь?

    – Дело абсолютно не в финансах. Когда я рассматривал варианты по первой лиге, а затягивать с поиском новой команды не хотелось, то отталкивался от того, насколько мне будет комфортно. Да, поначалу я немного сомневался в перспективах нашего сотрудничества, но потом взвесил все «за» и «против», понял, что уезжать никуда особенно не хотелось, – и принял решение остаться в «Чертаново».

    • Абаев – воспитанник «Чертаново».
    • По итогам прошлого сезона московский клуб занял 5-е место в ФНЛ.

    Источник: News.ru

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +681

      Boeung777 27 минут назад

      Это лучшее, что можно было найти в 37 лет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6784

      Skull_Boy 29 минут назад

      Ты вообще кто и таких дураков, например которым был Анжи, теперь нет, да и кома ты сдался вообще

      0
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      ...
      Рейтинг: +269

      Ашет Арбузян > Skull_Boy 26 минут назад

      зря ты так

      0
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      Рейтинг: +269

      Ашет Арбузян 46 минут назад

      а че в Торпедо не вернулся, кстати?

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      Рейтинг: +232

      Mister_Tomsk 1 час назад

      37 лет) Совсем одурел)))

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