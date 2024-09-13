Жена Карпина назвала двух самых сексуальных футболистов, игравших в России

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, ответила на вопрос о сексуальных футболистах.

– Ваш топ самых сексуальных футболистов, игравших в России?

– Мы даже как-то обсуждали это с мужем. Карпин – вне топа, выше всех (смеется).

Точно назову Рагнара Сигурдссона и, наверное, Илью Абаева.