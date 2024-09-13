Жена Карпина назвала двух самых сексуальных футболистов, игравших в России

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, ответила на вопрос о сексуальных футболистах.
– Ваш топ самых сексуальных футболистов, игравших в России?
– Мы даже как-то обсуждали это с мужем. Карпин – вне топа, выше всех (смеется).
Точно назову Рагнара Сигурдссона и, наверное, Илью Абаева.
- 38-летний Сигурдссон выступал в России за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».
- 43-летний Абаев – экс-вратарь «Ростова», «Локомотива», «Торпедо», «Анжи» и других команд РПЛ.