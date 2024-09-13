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    • Жена Карпина назвала двух самых сексуальных футболистов, игравших в России

    Жена Карпина назвала двух самых сексуальных футболистов, игравших в России

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, ответила на вопрос о сексуальных футболистах.

    – Ваш топ самых сексуальных футболистов, игравших в России?

    – Мы даже как-то обсуждали это с мужем. Карпин – вне топа, выше всех (смеется).

    Точно назову Рагнара Сигурдссона и, наверное, Илью Абаева.

    • 38-летний Сигурдссон выступал в России за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».
    • 43-летний Абаев – экс-вратарь «Ростова», «Локомотива», «Торпедо», «Анжи» и других команд РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    13.09.2024 15:15
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    Комментарии (7)
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    The only one
    1726230220
    назвала тех, за которых от Валеры не прилетит...
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    ilich55
    1726231510
    Седина в голову, бес в ребро. Звоночек Валере более чем конкретный.
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    DOCTOR PENALTY
    1726236739
    О!!! Илья - мой сосед, схожу вечером поздравлю.
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    Fialet
    1726247771
    Похоже они маньяки, если вместе мужиков обсуждали.
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