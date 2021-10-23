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    Илья Абаев - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Илья
    Отчество Викторович
    Фамилия Абаев
    Команда Олимп-Долгопрудный
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 августа 1981 (41 год)
    Рост 192
    Вес 83
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимп-Долгопрудный 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    15.05.2022 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:2 Акрон (Тольятти)
    07.05.2022 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    27.11.2021 Был в запасе Кубань (Краснодар) 0:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.11.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:0 Енисей (Красноярск)
    17.11.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 3:3 Торпедо (Москва)
    13.11.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    06.11.2021 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    31.10.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:2 Ротор (Волгоград)
    23.10.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    17.10.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    13.10.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    09.10.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:0 Факел (Воронеж)
    03.10.2021 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    29.09.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    25.09.2021 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 0:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    19.09.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    15.09.2021 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:2 Велес (Москва)
    11.09.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 3:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    05.09.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 Алания (Владикавказ)
    28.08.2021 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 0:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.08.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Кубань (Краснодар)
    08.08.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    31.07.2021 1' -88' Краснодар-2 (Краснодар) 2:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    23.07.2021 1' -89' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    17.07.2021 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    10.07.2021 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
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