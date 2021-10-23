Илья Абаев - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Илья
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Абаев
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 августа 1981 (41 год)
|Рост
|192
|Вес
|83
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Илья
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Абаев
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 августа 1981 (41 год)
|Рост
|192
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимп-Долгопрудный
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Акрон (Тольятти)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|17.11.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:3
|Торпедо (Москва)
|13.11.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|06.11.2021
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|13.10.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|09.10.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|29.09.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15.09.2021
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Велес (Москва)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|3:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|05.09.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|08.08.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|31.07.2021
|1' -88'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|23.07.2021
|1' -89'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|17.07.2021
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|10.07.2021
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)