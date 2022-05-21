Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Илья Абаев
Статистика
Илья Абаев - статистика
Завершил карьеру
2 августа 1981 (45)
#31 | Вратарь
192 см | 83 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимп-Долгопрудный
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Кубань
0 : 2
27.11.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 0
21.11.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Олимп-Долгопрудный
3 : 3
17.11.2021
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 1
13.11.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
КАМАЗ
1 : 1
06.11.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 2
31.10.2021
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
2 : 1
23.10.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 0
17.10.2021
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Томь
1 : 1
13.10.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 0
09.10.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1 : 1
03.10.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
29.09.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
0 : 1
25.09.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
19.09.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.09.2021
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Текстильщик
3 : 1
11.09.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
05.09.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-2
0 : 2
28.08.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
21.08.2021
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 0
08.08.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Краснодар-2
2 : 0
31.07.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
23.07.2021
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 1
17.07.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нефтехимик
1 : 0
10.07.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
1
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+