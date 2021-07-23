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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - КАМАЗ
Олимп-Долгопрудный - КАМАЗ: обзор матча 23 июля 2021
Олимп-Долгопрудный
23.07.2021, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
18'
А. Щербак
41'
А. Гаглоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - КАМАЗ
90'
+1
Замена
С. Морозов
️️️️
Р. Османов
90'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Гаглоев
Желтая карточка
А. Коротаев
89'
82'
Вторая желтая
О. Калугин
73'
Желтая карточка
Р. Османов
71'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
М. Бевеев
70'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Е. Воронин
51'
Желтая карточка
О. Калугин
Замена
Д. Великородный
️️️️
Д. Янов
46'
Замена
Д. Кутин
️️️️
М. Погорелов
46'
Замена
С. Масимов
️️️️
А. Бахтияров
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Гаглоев
41'
Пенальти не реализован!
А. Гаглоев
Желтая карточка
К. Большаков
40'
24'
Желтая карточка
Е. Воронин
ГОЛ! 1:0!
А. Щербак
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
41
Артем Щербак
ЦФ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
13
Данила Янов
ЦФ
8
Захар Тарасенко
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Олег Калугин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Редван Османов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Олимп-Долгопрудный
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
11
Самир Масимов
ЦФ
38
Евгений Ставер
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ЦФ
3
Ираклий Чежия
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
10
Роман Янушковский
ЦФ
3-2-5
31
Абаев
66
Гудков
31
Большаков
4
Иполе
68
Герчиков
17
Бахтияров
93
Погорелов
24
Коротаев
8
Тарасенко
13
Янов
41
Щербак
3-2-3-1-1
1
Баклов
95
Магомадов
91
Куликов
2
Тесленко
22
Бевеев
23
Абазов
27
Калугин
13
Замалиев
11
Гаглоев
37
Воронин
8
Османов
13
Янов
6
Великородный
6
Великородный
13
Янов
93
Погорелов
5
Кутин
5
Кутин
93
Погорелов
17
Бахтияров
11
Масимов
11
Масимов
17
Бахтияров
8
Османов
2
Морозов
2
Морозов
8
Османов
11
Гаглоев
7
Аюкин
7
Аюкин
11
Гаглоев
37
Воронин
42
Кириллов
42
Кириллов
37
Воронин
22
Бевеев
10
Янушковский
10
Янушковский
22
Бевеев
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
КАМАЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
38
Евгений Ставер
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ЦФ
3
Ираклий Чежия
ЦФ
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
38
Евгений Ставер
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ЦФ
3
Ираклий Чежия
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - КАМАЗ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Тарасов (Тамбов)
Максим Белокур (Владивосток)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Салют
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