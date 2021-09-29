Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Металлург Л
Олимп-Долгопрудный - Металлург Л: обзор матча 29 сентября 2021
Олимп-Долгопрудный
29.09.2021, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
90+3'
Л. Герчиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Металлург Л
ГОЛ! 1:0!
Л. Герчиков
90'
+3
88'
Замена
В. Черный
️️️️
А. Арустамян
86'
Вторая желтая
Д. Поярков
77'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
А. Кутьин
Желтая карточка
Д. Янов
72'
Замена
Д. Янов
️️️️
З. Тарасенко
70'
62'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Р. Шаповалов
62'
Замена
А. Овчинников
️️️️
И. Визнович
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
А. Коротаев
60'
54'
Желтая карточка
Р. Войдель
51'
Желтая карточка
Д. Поярков
21'
Желтая карточка
И. Баульчев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
98
Илья Визнович
ЦФ
78
Геннадий Киселев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
13
Данила Янов
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
34
Никита Балахонцев
ЦФ
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
3-3-2-2
38
Ставер
27
Алексеев
31
Большаков
5
Кутин
6
Лоуренс
37
Косянчук
8
Тарасенко
68
Герчиков
99
Ада
91
Булия
24
Коротаев
3-4-3
13
Матюша
4
Редькович
3
Иваньков
64
Баульчев
15
Шаповалов
25
Поярков
70
Арустамян
20
Войдель
48
Кутьин
78
Киселев
98
Визнович
8
Тарасенко
13
Янов
13
Янов
8
Тарасенко
24
Коротаев
34
Балахонцев
34
Балахонцев
24
Коротаев
70
Арустамян
14
Черный
14
Черный
70
Арустамян
15
Шаповалов
22
Завезен
22
Завезен
15
Шаповалов
48
Кутьин
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
48
Кутьин
98
Визнович
10
Овчинников
10
Овчинников
98
Визнович
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Металлург Л
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Остались в запасе
18
Михаил Яковлев
ЛВ
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Металлург Л
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Олимп-Долгопрудный
Металлург Л
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
2
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+