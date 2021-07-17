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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Олимп-Долгопрудный
Ротор - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 17 июля 2021
Ротор
17.07.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
Олимп-Долгопрудный
86'
И. Бериашвили
8'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Олимп-Долгопрудный
90'
+4
Вторая желтая
А. Лоуренс
Желтая карточка
Н. Маляров
90'
ГОЛ! 1:1!
И. Бериашвили
Пас отдал
К. Муллин
86'
85'
Желтая карточка
М. Погорелов
83'
Замена
Д. Великородный
️️️️
А. Щербак
76'
Замена
С. Масимов
️️️️
З. Тарасенко
73'
Вторая желтая
И. Сафронов
Замена
О. Николаев
️️️️
Н. Кипиани
71'
Замена
С. Слепов
️️️️
С. Макаров
71'
63'
Замена
М. Погорелов
️️️️
Д. Янов
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Дудиев
62'
Замена
К. Муллин
️️️️
Р. Минаев
57'
Замена
Н. Кипиани
️️️️
А. Чуканов
57'
Желтая карточка
А. Чуканов
54'
19'
Желтая карточка
И. Сафронов
Желтая карточка
С. Макаров
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Коротаев
2'
Желтая карточка
А. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
13
Данила Янов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
41
Артем Щербак
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
93
Михаил Погорелов
ЦФ
4-1-1-2-2
96
Обухов
28
Байрыев
4
Бериашвили
14
Первушин
8
Дудиев
6
Макаров
20
Школик
7
Чуканов
88
Ташаев
77
Минаев
17
Кавтарадзе
3-2-3-2
31
Абаев
31
Большаков
4
Иполе
66
Гудков
6
Лоуренс
8
Тарасенко
7
Сафронов
13
Янов
68
Герчиков
24
Коротаев
41
Щербак
6
Макаров
79
Слепов
79
Слепов
6
Макаров
8
Дудиев
7
Маляров
7
Маляров
8
Дудиев
77
Минаев
9
Муллин
9
Муллин
77
Минаев
7
Чуканов
7
Кипиани
7
Кипиани
7
Чуканов
Кипиани
11
Николаев
11
Николаев
Кипиани
13
Янов
93
Погорелов
93
Погорелов
13
Янов
8
Тарасенко
11
Масимов
11
Масимов
8
Тарасенко
41
Щербак
6
Великородный
6
Великородный
41
Щербак
Остались в запасе
Ротор
Олимп-Долгопрудный
21
Георгий Махатадзе
ЦП
3
Илья Мартынов
ЦЗ
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
38
Евгений Ставер
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
3
Илья Мартынов
ЦЗ
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Ротор - Олимп-Долгопрудный
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Волгоград Арена
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