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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный
КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 06 ноября 2021
КАМАЗ
06.11.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 1
Завершен
Олимп-Долгопрудный
35'
А. Гаглоев
7'
К. Большаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный
Желтая карточка
А. Абазов
89'
86'
Желтая карточка
Р. Косянчук
83'
Желтая карточка
Д. Кутин
Желтая карточка
О. Калугин
79'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Ч. Магомадов
77'
76'
Замена
️️️️
А. Бахтияров
Замена
О. Калугин
️️️️
Н. Замалиев
60'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Р. Османов
60'
57'
Замена
И. Сафронов
️️️️
З. Тарасенко
Замена
А. Абазов
️️️️
Р. Аюкин
54'
Желтая карточка
Н. Замалиев
51'
41'
Замена
М. Погорелов
️️️️
Д. Великородный
38'
Желтая карточка
Е. Ставер
ГОЛ! 1:1!
А. Гаглоев
35'
Желтая карточка
Е. Тесленко
30'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
21'
14'
Желтая карточка
З. Тарасенко
Желтая карточка
С. Морозов
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Большаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
7
Илья Сафронов
ПВ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
3-2-4-1
71
Мамин
22
Бевеев
22
Хомуха
2
Тесленко
95
Магомадов
2
Морозов
7
Аюкин
11
Гаглоев
13
Замалиев
6
Свежов
8
Османов
3-1-3-2-1
38
Ставер
5
Кутин
63
Никитенков
31
Большаков
6
Великородный
6
Лоуренс
8
Тарасенко
37
Косянчук
17
Бахтияров
68
Герчиков
91
Булия
95
Магомадов
37
Воронин
37
Воронин
95
Магомадов
7
Аюкин
23
Абазов
23
Абазов
7
Аюкин
13
Замалиев
27
Калугин
27
Калугин
13
Замалиев
8
Османов
11
Мусаев
11
Мусаев
8
Османов
8
Тарасенко
7
Сафронов
7
Сафронов
8
Тарасенко
6
Великородный
93
Погорелов
93
Погорелов
6
Великородный
Остались в запасе
КАМАЗ
Олимп-Долгопрудный
1
Олег Баклов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Стадион:
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