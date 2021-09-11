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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Олимп-Долгопрудный
Текстильщик - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 11 сентября 2021
Текстильщик
11.09.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
3 : 1
Завершен
Олимп-Долгопрудный
6'
Г. Гогричиани
25'
В. Стеклов
41'
Г. Гогричиани
81'
З. Тарасенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Олимп-Долгопрудный
Желтая карточка
С. Обивалин
90'
+3
81'
ГОЛ! 3:1!
З. Тарасенко
79'
Замена
С. Масимов
️️️️
А. Бахтияров
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
Г. Гогричиани
73'
62'
Желтая карточка
А. Лоуренс
61'
Замена
М. Погорелов
️️️️
Э. Булия
46'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
Д. Янов
ГОЛ! 3:0!
Г. Гогричиани
41'
Желтая карточка
М. Бачинский
34'
Желтая карточка
И. Мосейчук
29'
27'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
Д. Великородный
ГОЛ! 2:0!
В. Стеклов
25'
Желтая карточка
И. Шведюк
17'
14'
Желтая карточка
Д. Янов
ГОЛ! 1:0!
Г. Гогричиани
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
13
Данила Янов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
11
Егор Пруцев
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
37
Роман Косянчук
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЦФ
11
Самир Масимов
ЦФ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Смирнов
19
Косицин
90
Хрипков
88
Обивалин
7
Шведюк
0
Машуков
20
Стеклов
7
Горюшкин
9
Мосейчук
77
Бачинский
97
Гогричиани
3-1-2-3-1
38
Ставер
31
Большаков
63
Никитенков
66
Гудков
6
Великородный
6
Лоуренс
8
Тарасенко
17
Бахтияров
13
Янов
68
Герчиков
91
Булия
97
Гогричиани
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
97
Гогричиани
6
Великородный
37
Косянчук
37
Косянчук
6
Великородный
13
Янов
34
Балахонцев
34
Балахонцев
13
Янов
17
Бахтияров
11
Масимов
11
Масимов
17
Бахтияров
91
Булия
93
Погорелов
93
Погорелов
91
Булия
Остались в запасе
Текстильщик
Олимп-Долгопрудный
11
Егор Пруцев
АП
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Илья Абаев
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Остались в запасе
11
Егор Пруцев
АП
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Илья Абаев
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Текстильщик - Олимп-Долгопрудный
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Стадион:
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