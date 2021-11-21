Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Енисей
Олимп-Долгопрудный - Енисей: обзор матча 21 ноября 2021
Олимп-Долгопрудный
21.11.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Енисей
86'
Желтая карточка
А. Рукас
85'
Замена
И. Лапшов
️️️️
Е. Иванов
83'
Вторая желтая
Т. Рукас
Замена
Л. Герчиков
️️️️
И. Сафронов
79'
75'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Раздорских
Желтая карточка
А. Лоуренс
74'
Замена
Д. Великородный
️️️️
А. Коротаев
70'
67'
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Саная
Желтая карточка
К. Большаков
66'
64'
Желтая карточка
Е. Иванов
Желтая карточка
Д. Кутин
58'
46'
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Ломакин
30'
Желтая карточка
Т. Рукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
68
Леонид Герчиков
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
4-3-2-1
38
Ставер
66
Гудков
63
Никитенков
31
Большаков
5
Кутин
6
Лоуренс
37
Косянчук
8
Тарасенко
99
Ада
7
Сафронов
24
Коротаев
4-4-2
1
Опарин
33
Сухомлинов
96
Рукас
6
Рукас
33
Масловский
77
Самойлов
21
Раздорских
90
Ломакин
8
Иванов
75
Окладников
32
Саная
24
Коротаев
6
Великородный
6
Великородный
24
Коротаев
7
Сафронов
68
Герчиков
68
Герчиков
7
Сафронов
8
Иванов
42
Лапшов
42
Лапшов
8
Иванов
90
Ломакин
21
Зотов
21
Зотов
90
Ломакин
21
Раздорских
10
Комков
10
Комков
21
Раздорских
32
Саная
8
Канаплин
8
Канаплин
32
Саная
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Енисей
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
91
Эдуард Булия
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
64
Олег Ланин
ОП
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
91
Эдуард Булия
ЦФ
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
64
Олег Ланин
ОП
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Енисей
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Олимп-Долгопрудный
Енисей
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
2
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:32
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+