Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Олимп-Долгопрудный
Спартак-2 - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 28 августа 2021
Спартак-2
28.08.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 2
Завершен
Олимп-Долгопрудный
20'
З. Тарасенко
25'
И. Сафронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Олимп-Долгопрудный
Замена
К. Шильцов
️️️️
С. Оганесян
86'
83'
Желтая карточка
Е. Ставер
82'
Замена
Д. Янов
️️️️
Д. Великородный
62'
Желтая карточка
Я. Гудков
Желтая карточка
В. Шитов
38'
32'
Замена
Д. Кутин
️️️️
Ф. Иполе
29'
Желтая карточка
Ф. Иполе
Желтая карточка
Д. Петрунин
27'
25'
ГОЛ! 0:2!
И. Сафронов
20'
ГОЛ! 0:1!
З. Тарасенко
Замена
В. Шитов
️️️️
Л. Миронов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
88
Даниил Марков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
37
Роман Косянчук
ЦП
13
Данила Янов
АП
11
Самир Масимов
ЦФ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Акмурзин
95
Гапонов
35
Миронов
3
Петрунин
36
Воропаев
6
Сунгатулин
97
Денисов
8
Маркитесов
21
Мельников
9
Оганесян
73
Шитов
3-1-2-3-1
38
Ставер
63
Никитенков
4
Иполе
66
Гудков
6
Великородный
6
Лоуренс
8
Тарасенко
7
Сафронов
17
Бахтияров
68
Герчиков
24
Коротаев
9
Оганесян
7
Шильцов
7
Шильцов
9
Оганесян
35
Миронов
17
Шитов
17
Шитов
35
Миронов
4
Иполе
5
Кутин
5
Кутин
4
Иполе
6
Великородный
13
Янов
13
Янов
6
Великородный
Остались в запасе
Спартак-2
Олимп-Долгопрудный
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
88
Даниил Марков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
37
Роман Косянчук
ЦП
11
Самир Масимов
ЦФ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
88
Даниил Марков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
37
Роман Косянчук
ЦП
11
Самир Масимов
ЦФ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Олимп-Долгопрудный
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Олимп-Долгопрудный
В «Спартаке» объяснили перевод одного из игроков во вторую команду
Вчера, 11:06
9
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
В «Спартаке» объяснили перевод одного из игроков во вторую команду
Вчера, 11:06
9
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
2
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+