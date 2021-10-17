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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Оренбург
Олимп-Долгопрудный - Оренбург: обзор матча 17 октября 2021
Олимп-Долгопрудный
17.10.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Оренбург
Желтая карточка
Д. Кутин
87'
Замена
Д. Великородный
️️️️
Р. Косянчук
86'
85'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Ю. Ковалев
79'
Замена
А. Миронов
️️️️
Н. Титков
Замена
А. Алексеев
️️️️
Э. Булия
76'
68'
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Фамейе
Замена
З. Тарасенко
️️️️
И. Сафронов
66'
58'
Замена
С. Бреев
️️️️
В. Писарский
38'
Желтая карточка
А. Эктов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Владимир Писарский
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
34
Никита Балахонцев
ЦФ
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
4-2-2-2
38
Ставер
66
Гудков
31
Большаков
63
Никитенков
5
Кутин
6
Лоуренс
37
Косянчук
99
Ада
7
Сафронов
24
Коротаев
91
Булия
4-1-3-2
1
Гошев
12
Малых
3
Гойкович
3
Сиваков
15
Эктов
8
Аюпов
17
Ковалев
18
Титков
55
Капленко
7
Фамейе
77
Писарский
37
Косянчук
6
Великородный
6
Великородный
37
Косянчук
91
Булия
27
Алексеев
27
Алексеев
91
Булия
7
Сафронов
8
Тарасенко
8
Тарасенко
7
Сафронов
18
Титков
8
Миронов
8
Миронов
18
Титков
77
Писарский
23
Бреев
23
Бреев
77
Писарский
7
Фамейе
91
Диалло
91
Диалло
7
Фамейе
17
Ковалев
11
Прудников
11
Прудников
17
Ковалев
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Оренбург
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
93
Михаил Погорелов
ЦФ
34
Никита Балахонцев
ЦФ
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
93
Михаил Погорелов
ЦФ
34
Никита Балахонцев
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
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