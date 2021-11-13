Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2
Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2: обзор матча 13 ноября 2021
Олимп-Долгопрудный
13.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар-2
72'
С. Волков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2
84'
Замена
В. Самко
️️️️
Д. Иванов
Замена
Л. Герчиков
️️️️
А. Коротаев
77'
72'
ГОЛ! 0:1!
С. Волков
Замена
М. Погорелов
️️️️
А. Бахтияров
62'
61'
Желтая карточка
В. Якимов
60'
Замена
М. Кутовой
️️️️
О. Олусегун
Желтая карточка
Д. Великородный
47'
46'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
О. Исаенко
Замена
Д. Великородный
️️️️
Э. Булия
46'
Замена
И. Сафронов
️️️️
З. Тарасенко
46'
43'
Желтая карточка
О. Исаенко
36'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
Н. Кривцов
26'
Желтая карточка
Н. Кривцов
Желтая карточка
К. Большаков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
13
Данила Янов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
1
Сергей Ещенко
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
4-2-2-2
38
Ставер
66
Гудков
31
Большаков
63
Никитенков
5
Кутин
6
Лоуренс
8
Тарасенко
99
Ада
17
Бахтияров
91
Булия
24
Коротаев
4-1-1-3-1
1
Агкацев
82
Волков
4
Литвинов
13
Иванов
44
Исаенко
23
Якимов
56
Рейхмен
2
Манелов
88
Кривцов
11
Апеков
6
Олусегун
24
Коротаев
68
Герчиков
68
Герчиков
24
Коротаев
91
Булия
6
Великородный
6
Великородный
91
Булия
8
Тарасенко
7
Сафронов
7
Сафронов
8
Тарасенко
17
Бахтияров
93
Погорелов
93
Погорелов
17
Бахтияров
44
Исаенко
32
Пивоваров
32
Пивоваров
44
Исаенко
13
Иванов
70
Самко
70
Самко
13
Иванов
88
Кривцов
17
Сергеев
17
Сергеев
88
Кривцов
6
Олусегун
90
Кутовой
90
Кутовой
6
Олусегун
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Краснодар-2
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
13
Данила Янов
АП
80
Никита Кокарев
ВР
1
Сергей Ещенко
ВР
20
Рустам Халназаров
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
13
Данила Янов
АП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
1
Сергей Ещенко
ВР
20
Рустам Халназаров
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Олимп-Долгопрудный
Краснодар-2
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
2
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+