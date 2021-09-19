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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск: обзор матча 19 сентября 2021
Олимп-Долгопрудный
19.09.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
49'
А. Коротаев
3'
Д. Караев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Я. Гудков
89'
Замена
А. Алексеев
️️️️
З. Тарасенко
84'
83'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Мануйлов
83'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Барков
76'
Замена
В. Кольцов
️️️️
М. Мартусевич
Замена
И. Сафронов
️️️️
Д. Ома Ада
71'
59'
Замена
Г. Грачев
️️️️
М. Тихонов
59'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
К. Алиев
ГОЛ! 1:1!
А. Коротаев
49'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Лоуренс
44'
39'
Пенальти не реализован!
Д. Караев
Желтая карточка
Д. Ома Ада
15'
Пенальти не реализован!
А. Бахтияров
12'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Караев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
68
Леонид Герчиков
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
13
Данила Янов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
8
Виталий Кольцов
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-3-3-1
38
Ставер
66
Гудков
31
Большаков
5
Кутин
6
Лоуренс
37
Косянчук
8
Тарасенко
17
Бахтияров
68
Герчиков
99
Ада
91
Булия
3-1-1-1-3
1
Сугробов
27
Мануйлов
25
Эмерсон
17
Фомин
33
Квеквескири
24
Мартусевич
44
Тихонов
10
Алиев
86
Барков
10
Караев
8
Тарасенко
27
Алексеев
27
Алексеев
8
Тарасенко
99
Ада
7
Сафронов
7
Сафронов
99
Ада
6
Лоуренс
24
Коротаев
24
Коротаев
6
Лоуренс
44
Тихонов
51
Грачев
51
Грачев
44
Тихонов
24
Мартусевич
8
Кольцов
8
Кольцов
24
Мартусевич
86
Барков
11
Брагин
11
Брагин
86
Барков
10
Алиев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Алиев
27
Мануйлов
11
Носов
11
Носов
27
Мануйлов
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
СКА-Хабаровск
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
13
Данила Янов
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
13
Данила Янов
АП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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