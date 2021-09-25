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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Олимп-Долгопрудный
Волгарь - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 25 сентября 2021
Волгарь
25.09.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 1
Завершен
Олимп-Долгопрудный
19'
К. Большаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Олимп-Долгопрудный
90'
+1
Желтая карточка
А. Лоуренс
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Баев
74'
73'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
И. Сафронов
60'
Замена
Д. Янов
️️️️
А. Коротаев
Замена
️️️️
В. Жиронкин
57'
56'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
Д. Ома Ада
Желтая карточка
А. Бутенко
55'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Симонян
46'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Юсупов
46'
46'
Замена
И. Сафронов
️️️️
З. Тарасенко
42'
Желтая карточка
А. Бахтияров
Желтая карточка
А. Симонян
41'
27'
Желтая карточка
Я. Гудков
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Большаков
Желтая карточка
Д. Малания
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
37
Роман Косянчук
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
8
Никита Капленко
ОП
77
Артур Карпов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
6
Анван Лоуренс
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
4-2-2-2
1
Ямпольский
6
Печенкин
69
Козлов
4
Ращеня
20
Малания
7
Павлишин
21
Баев
24
Погосов
10
Симонян
7
Жиронкин
10
Юсупов
3-2-3-2
38
Ставер
5
Кутин
31
Большаков
66
Гудков
37
Косянчук
8
Тарасенко
99
Ада
17
Бахтияров
68
Герчиков
91
Булия
24
Коротаев
10
Симонян
13
Бутенко
13
Бутенко
10
Симонян
10
Юсупов
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Юсупов
21
Баев
17
Лесников
17
Лесников
21
Баев
8
Тарасенко
7
Сафронов
7
Сафронов
8
Тарасенко
99
Ада
34
Балахонцев
34
Балахонцев
99
Ада
24
Коротаев
13
Янов
13
Янов
24
Коротаев
Сафронов
6
Лоуренс
6
Лоуренс
Сафронов
Остались в запасе
Волгарь
Олимп-Долгопрудный
77
Артур Карпов
ЦФ
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
27
Даниил Горовых
ОП
8
Никита Капленко
ОП
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Остались в запасе
77
Артур Карпов
ЦФ
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
27
Даниил Горовых
ОП
8
Никита Капленко
ОП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Статистика матча Волгарь - Олимп-Долгопрудный
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Центральный
Новости команд
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