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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Алания
Олимп-Долгопрудный - Алания: обзор матча 05 сентября 2021
Олимп-Долгопрудный
05.09.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Алания
5'
А. Бахтияров (П)
30'
А. Бутаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Алания
85'
Замена
Д. Шавлохов
️️️️
А. Хабалов
85'
Замена
С. Качмазов
️️️️
А. Татаев
Замена
М. Погорелов
️️️️
А. Коротаев
81'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
З. Тарасенко
61'
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Бахтияров
61'
57'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Эльдарушев
57'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
И. Машуков
Замена
Д. Янов
️️️️
Д. Великородный
46'
34'
Желтая карточка
А. Хугаев
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Бутаев
5'
Желтая карточка
А. Татаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бахтияров
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
22
Алан Цараев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
37
Роман Косянчук
ЦП
13
Данила Янов
АП
93
Михаил Погорелов
ЦФ
34
Никита Балахонцев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
11
Самир Масимов
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
3-1-2-3-1
38
Ставер
66
Гудков
63
Никитенков
5
Кутин
6
Великородный
6
Лоуренс
8
Тарасенко
68
Герчиков
7
Сафронов
17
Бахтияров
24
Коротаев
3-1-3-3
91
Томаев
19
Бутаев
5
Багаев
5
Татаев
8
Хугаев
22
Цараев
97
Магомедов
15
Хабалов
14
Машуков
11
Эльдарушев
99
Гиоргобиани
6
Великородный
13
Янов
13
Янов
6
Великородный
24
Коротаев
93
Погорелов
93
Погорелов
24
Коротаев
8
Тарасенко
34
Балахонцев
34
Балахонцев
8
Тарасенко
17
Бахтияров
91
Булия
91
Булия
17
Бахтияров
5
Татаев
4
Качмазов
4
Качмазов
5
Татаев
15
Хабалов
30
Шавлохов
30
Шавлохов
15
Хабалов
11
Эльдарушев
10
Кобесов
10
Кобесов
11
Эльдарушев
14
Машуков
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Машуков
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Алания
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
37
Роман Косянчук
ЦП
11
Самир Масимов
ЦФ
7
Батраз Гурциев
ПВ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
37
Роман Косянчук
ЦП
11
Самир Масимов
ЦФ
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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0 : 0
08.11.2026
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Калуга
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3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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