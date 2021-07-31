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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный
Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 31 июля 2021
Краснодар-2
31.07.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
44'
Р. Апеков
79'
Д. Корнюшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный
ГОЛ! 2:0!
Д. Корнюшин
79'
Замена
Д. Иванов
️️️️
И. Воротников
75'
75'
Замена
С. Масимов
️️️️
Я. Гудков
Вторая желтая
И. Манелов
73'
63'
Желтая карточка
А. Коротаев
54'
Замена
А. Бахтияров
️️️️
З. Тарасенко
Замена
С. Волков
️️️️
Н. Сергеев
53'
Замена
И. Воротников
️️️️
Р. Апеков
53'
Желтая карточка
И. Манелов
51'
46'
Замена
А. Коротаев
️️️️
Д. Кутин
46'
Замена
Д. Янов
️️️️
Д. Великородный
Замена
М. Стрельник
️️️️
И. Жигулев
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Апеков
44'
Замена
И. Манелов
️️️️
Д. Пелих
37'
Желтая карточка
Р. Апеков
34'
29'
Желтая карточка
Л. Герчиков
25'
Желтая карточка
К. Большаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
41
Артем Щербак
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Владислав Самко
ЦП
5
Михаил Стрельник
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
13
Данила Янов
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Самир Масимов
ЦФ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Агкацев
44
Корнюшин
4
Литвинов
4
Бородин
44
Исаенко
23
Якимов
2
Пелих
10
Жигулев
17
Сергеев
11
Апеков
90
Кутовой
4-1-2-2-1
31
Абаев
5
Кутин
63
Никитенков
31
Большаков
66
Гудков
6
Великородный
6
Лоуренс
8
Тарасенко
7
Сафронов
68
Герчиков
41
Щербак
Воротников
13
Иванов
13
Иванов
Воротников
17
Сергеев
82
Волков
82
Волков
17
Сергеев
10
Жигулев
5
Стрельник
5
Стрельник
10
Жигулев
11
Апеков
20
Воротников
20
Воротников
11
Апеков
2
Пелих
2
Манелов
2
Манелов
2
Пелих
6
Великородный
13
Янов
13
Янов
6
Великородный
8
Тарасенко
17
Бахтияров
17
Бахтияров
8
Тарасенко
5
Кутин
24
Коротаев
24
Коротаев
5
Кутин
66
Гудков
11
Масимов
11
Масимов
66
Гудков
Остались в запасе
Краснодар-2
Олимп-Долгопрудный
1
Сергей Ещенко
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
88
Дмитрий Кратков
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Владислав Самко
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
88
Дмитрий Кратков
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Владислав Самко
ЦП
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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