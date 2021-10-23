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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Олимп-Долгопрудный
Акрон - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 23 октября 2021
Акрон
23.10.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 1
Завершен
Олимп-Долгопрудный
53'
И. Зуев
60'
А. Делькин
7'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Олимп-Долгопрудный
85'
Замена
М. Погорелов
️️️️
Я. Гудков
Замена
В. Бабаев
️️️️
М. Палиенко
81'
Замена
А. Газданов
️️️️
Д. Ефремов
81'
77'
Желтая карточка
А. Никитенков
Замена
Н. Чистяков
️️️️
А. Босов
73'
Желтая карточка
И. Рогач
72'
70'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
З. Тарасенко
70'
Замена
Д. Великородный
️️️️
А. Коротаев
Желтая карточка
А. Делькин
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Делькин
60'
ГОЛ! 1:1!
И. Зуев
53'
46'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
И. Сафронов
Замена
И. Рогач
️️️️
Д. Сагуткин
46'
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Азаров
46'
Желтая карточка
Д. Ефремов
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Коротаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
63
Александр Босов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
37
Роман Косянчук
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЦФ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
3-1-3-3
13
Волков
3
Сагуткин
58
Зуев
4
Савичев
27
Чудин
22
Ефремов
99
Палиенко
18
Килин
10
Базелюк
99
Азаров
63
Босов
4-1-3-2
38
Ставер
5
Кутин
31
Большаков
63
Никитенков
66
Гудков
37
Косянчук
99
Ада
7
Сафронов
17
Бахтияров
91
Булия
24
Коротаев
22
Ефремов
17
Газданов
17
Газданов
22
Ефремов
3
Сагуткин
4
Рогач
4
Рогач
3
Сагуткин
99
Палиенко
11
Бабаев
11
Бабаев
99
Палиенко
63
Босов
23
Чистяков
23
Чистяков
63
Босов
99
Азаров
90
Делькин
90
Делькин
99
Азаров
24
Коротаев
6
Великородный
6
Великородный
24
Коротаев
7
Сафронов
8
Тарасенко
8
Тарасенко
7
Сафронов
Тарасенко
34
Балахонцев
34
Балахонцев
Тарасенко
66
Гудков
93
Погорелов
93
Погорелов
66
Гудков
Остались в запасе
Акрон
Олимп-Долгопрудный
9
Карим Гираев
ЦФ
12
Владимир Марухин
ЛФ
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Илья Абаев
ВР
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
12
Владимир Марухин
ЛФ
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Илья Абаев
ВР
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Акрон - Олимп-Долгопрудный
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
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