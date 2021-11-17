Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Торпедо
Олимп-Долгопрудный - Торпедо: обзор матча 17 ноября 2021
Олимп-Долгопрудный
17.11.2021, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 3
Завершен
Торпедо
11'
З. Тарасенко
31'
Р. Косянчук
39'
Р. Косянчук
42'
А. Калмыков
60'
И. Лебеденко
72'
М. Султонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Торпедо
90'
+3
Вторая желтая
А. Померко
76'
Желтая карточка
А. Калмыков
Замена
И. Чежия
️️️️
А. Лоуренс
76'
72'
ГОЛ! 3:3!
М. Султонов
64'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
61'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Шумских
60'
ГОЛ! 3:2!
И. Лебеденко
Замена
А. Алексеев
️️️️
Д. Ома Ада
59'
46'
Замена
А. Кравчук
️️️️
А. Орехов
46'
Замена
В. Ботнарь
️️️️
А. Довбня
42'
ГОЛ! 3:1!
А. Калмыков
ГОЛ! 3:0!
Р. Косянчук
39'
35'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Евдокимов
34'
Желтая карточка
А. Шумских
ГОЛ! 2:0!
Р. Косянчук
31'
16'
Желтая карточка
А. Померко
ГОЛ! 1:0!
З. Тарасенко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
13
Данила Янов
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
3-3-3-1
38
Ставер
66
Гудков
63
Никитенков
5
Кутин
6
Лоуренс
8
Тарасенко
37
Косянчук
68
Герчиков
7
Сафронов
99
Ада
24
Коротаев
3-3-2-1-1
56
Довбня
22
Кожемякин
99
Евдокимов
5
Шумских
11
Темников
20
Померко
44
Самсонов
27
Орехов
52
Нетфуллин
28
Султонов
90
Калмыков
6
Лоуренс
3
Чежия
3
Чежия
6
Лоуренс
99
Ада
27
Алексеев
27
Алексеев
99
Ада
5
Шумских
20
Полубояринов
20
Полубояринов
5
Шумских
56
Довбня
16
Ботнарь
16
Ботнарь
56
Довбня
27
Орехов
21
Кравчук
21
Кравчук
27
Орехов
99
Евдокимов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
99
Евдокимов
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Торпедо
6
Дмитрий Великородный
ОП
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
13
Данила Янов
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
35
Иван Енин
ОП
28
Егор Прошкин
ЛЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
6
Дмитрий Великородный
ОП
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
13
Данила Янов
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Остались в запасе
35
Иван Енин
ОП
28
Егор Прошкин
ЛЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Торпедо
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Олимп-Долгопрудный
Торпедо
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
2
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+