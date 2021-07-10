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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Олимп-Долгопрудный
Нефтехимик - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 10 июля 2021
Нефтехимик
10.07.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
34'
Л. Потапов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Олимп-Долгопрудный
Замена
А. Котик
️️️️
Д. Емельянов
87'
Замена
П. Баранов
️️️️
М. Уридия
87'
83'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
А. Лоуренс
79'
Желтая карточка
Д. Великородный
73'
Замена
Д. Великородный
️️️️
Д. Янов
71'
Замена
С. Масимов
️️️️
И. Сафронов
63'
Замена
А. Бахтияров
️️️️
А. Коротаев
Желтая карточка
Н. Калугин
51'
47'
Желтая карточка
А. Лоуренс
Замена
В. Москвичев
️️️️
А. Юшин
46'
Замена
К. Родионов
️️️️
Д. Хубаев
46'
Замена
М. Шоркин
️️️️
Л. Потапов
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Потапов
34'
Желтая карточка
Л. Потапов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
41
Артем Щербак
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Кирилл Родионов
АП
9
Артем Котик
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
37
Роман Косянчук
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
4-1-3-1-1
18
Исупов
17
Котов
37
Потапов
12
Ширяев
44
Калугин
16
Денисов
21
Галиулин
99
Емельянов
2
Хубаев
7
Юшин
25
Уридия
4-2-2-2
31
Абаев
5
Кутин
63
Никитенков
31
Большаков
27
Алексеев
6
Лоуренс
8
Тарасенко
7
Сафронов
13
Янов
41
Щербак
24
Коротаев
7
Юшин
5
Москвичев
5
Москвичев
7
Юшин
99
Емельянов
9
Котик
9
Котик
99
Емельянов
25
Уридия
4
Баранов
4
Баранов
25
Уридия
2
Хубаев
22
Родионов
22
Родионов
2
Хубаев
37
Потапов
16
Шоркин
16
Шоркин
37
Потапов
6
Лоуренс
37
Косянчук
37
Косянчук
6
Лоуренс
7
Сафронов
11
Масимов
11
Масимов
7
Сафронов
13
Янов
6
Великородный
6
Великородный
13
Янов
24
Коротаев
17
Бахтияров
17
Бахтияров
24
Коротаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
18
Михаил Яковлев
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
93
Михаил Погорелов
ЦФ
68
Леонид Герчиков
ПВ
66
Ян Гудков
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
38
Евгений Ставер
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
18
Михаил Яковлев
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
Остались в запасе
93
Михаил Погорелов
ЦФ
68
Леонид Герчиков
ПВ
66
Ян Гудков
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
38
Евгений Ставер
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Олимп-Долгопрудный
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
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