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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Факел
Олимп-Долгопрудный - Факел: обзор матча 09 октября 2021
Олимп-Долгопрудный
09.10.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
2 : 0
Завершен
Факел
68'
Д. Янов
74'
Д. Ома Ада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Факел
87'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Мендель
87'
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
Х. Аппаев
83'
Замена
А. Разборов
️️️️
М. Максимов
82'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
В. Мастерной
Желтая карточка
Р. Косянчук
80'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ома Ада
74'
69'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Никитин
ГОЛ! 1:0!
Д. Янов
68'
Замена
Д. Янов
️️️️
А. Коротаев
58'
Замена
М. Погорелов
️️️️
А. Бахтияров
58'
49'
Желтая карточка
Р. Акбашев
44'
Вторая желтая
А. Шаваев
38'
Желтая карточка
А. Шаваев
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
З. Тарасенко
22'
Желтая карточка
К. Большаков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
13
Данила Янов
АП
93
Михаил Погорелов
ЦФ
34
Никита Балахонцев
ЦФ
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
3-3-2-2
38
Ставер
66
Гудков
31
Большаков
5
Кутин
6
Лоуренс
37
Косянчук
8
Тарасенко
17
Бахтияров
99
Ада
91
Булия
24
Коротаев
4-1-2-1-2
71
Свинов
2
Черов
91
Суслов
4
Дашаев
71
Мастерной
8
Мендель
99
Акбашев
8
Шаваев
7
Никитин
14
Аппаев
21
Максимов
24
Коротаев
13
Янов
13
Янов
24
Коротаев
17
Бахтияров
93
Погорелов
93
Погорелов
17
Бахтияров
8
Тарасенко
34
Балахонцев
34
Балахонцев
8
Тарасенко
7
Никитин
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Никитин
14
Аппаев
39
Пейчинович
39
Пейчинович
14
Аппаев
71
Мастерной
6
Шепилов
6
Шепилов
71
Мастерной
8
Мендель
34
Дмитриев
34
Дмитриев
8
Мендель
21
Максимов
7
Разборов
7
Разборов
21
Максимов
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Факел
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Факел
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
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