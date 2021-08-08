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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Олимп-Долгопрудный
Торпедо - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 08 августа 2021
Торпедо
08.08.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
63'
И. Лебеденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Олимп-Долгопрудный
Желтая карточка
В. Ботнарь
88'
Замена
️️️️
А. Калмыков
78'
71'
Замена
Д. Окоро
️️️️
А. Лоуренс
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
М. Султонов
69'
67'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
А. Бахтияров
67'
Замена
М. Погорелов
️️️️
А. Коротаев
ГОЛ! 1:0!
И. Лебеденко
Пас отдал
А. Калмыков
63'
53'
Желтая карточка
А. Лоуренс
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Енин
46'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Д. Полубояринов
46'
46'
Замена
С. Масимов
️️️️
З. Тарасенко
45'
Желтая карточка
А. Коротаев
Желтая карточка
А. Шумских
40'
40'
Замена
Д. Великородный
️️️️
И. Сафронов
28'
Желтая карточка
Я. Гудков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
41
Артем Щербак
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
11
Самир Масимов
ЛВ
3
Джозеф Окоро
ОП
6
Дмитрий Великородный
ОП
93
Михаил Погорелов
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Ботнарь
44
Самсонов
5
Шумских
99
Евдокимов
11
Темников
20
Померко
35
Енин
20
Полубояринов
21
Кравчук
28
Султонов
90
Калмыков
3-2-3-2
31
Абаев
4
Иполе
31
Большаков
66
Гудков
6
Лоуренс
8
Тарасенко
17
Бахтияров
7
Сафронов
68
Герчиков
24
Коротаев
41
Щербак
35
Енин
10
Лебеденко
10
Лебеденко
35
Енин
28
Султонов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
28
Султонов
20
Полубояринов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
20
Полубояринов
6
Лоуренс
3
Окоро
3
Окоро
6
Лоуренс
17
Бахтияров
34
Балахонцев
34
Балахонцев
17
Бахтияров
24
Коротаев
93
Погорелов
93
Погорелов
24
Коротаев
7
Сафронов
6
Великородный
6
Великородный
7
Сафронов
8
Тарасенко
11
Масимов
11
Масимов
8
Тарасенко
Остались в запасе
Торпедо
Олимп-Долгопрудный
27
Александр Орехов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ПЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Александр Бородюк
1
Станислав Черчесов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ПЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Торпедо - Олимп-Долгопрудный
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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