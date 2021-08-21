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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Кубань
Олимп-Долгопрудный - Кубань: обзор матча 21 августа 2021
Олимп-Долгопрудный
21.08.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Кубань
69'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Кубань
79'
Желтая карточка
В. Алейников
Замена
Д. Янов
️️️️
Д. Великородный
78'
78'
Замена
К. Климов
️️️️
Н. Абдоков
76'
Замена
В. Алейников
️️️️
О. Шалаев
ГОЛ! 1:0!
А. Коротаев
69'
58'
Желтая карточка
Н. Абдоков
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Бахтияров
46'
33'
Желтая карточка
С. Таказов
Желтая карточка
А. Лоуренс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
3
Джозеф Окоро
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
37
Роман Косянчук
АП
13
Данила Янов
АП
93
Михаил Погорелов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
3-2-2-3
38
Ставер
66
Гудков
31
Большаков
63
Никитенков
6
Великородный
3
Окоро
6
Лоуренс
8
Тарасенко
68
Герчиков
17
Бахтияров
7
Сафронов
4-1-2-2-1
1
Климович
81
Сидоров
3
Поликутин
30
Таказов
33
Гапон
18
Шалаев
87
Безденежных
10
Петров
52
Лобкарев
99
Абдоков
32
Козлов
6
Великородный
13
Янов
13
Янов
6
Великородный
17
Бахтияров
24
Коротаев
24
Коротаев
17
Бахтияров
18
Шалаев
38
Алейников
38
Алейников
18
Шалаев
99
Абдоков
90
Климов
90
Климов
99
Абдоков
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Кубань
93
Михаил Погорелов
ЦФ
11
Самир Масимов
ЛВ
37
Роман Косянчук
АП
5
Денис Кутин
ПЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
34
Никита Балахонцев
ЛВ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
Остались в запасе
93
Михаил Погорелов
ЦФ
11
Самир Масимов
ЛВ
37
Роман Косянчук
АП
5
Денис Кутин
ПЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
34
Никита Балахонцев
ЛВ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Кубань
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Родина
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