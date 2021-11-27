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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Олимп-Долгопрудный
Кубань - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 27 ноября 2021
Кубань
27.11.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 2
Завершен
Олимп-Долгопрудный
77'
К. Большаков (П)
82'
З. Тарасенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Олимп-Долгопрудный
82'
ГОЛ! 0:2!
З. Тарасенко
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Лаук
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Большаков
Желтая карточка
М. Сидоров
76'
Замена
А. Дышеков
️️️️
В. Лобкарев
71'
Желтая карточка
И. Безденежных
70'
Замена
Т. Сушич
️️️️
О. Шалаев
63'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
А. Саркисов
46'
Замена
И. Эдиев
️️️️
Н. Кармаев
46'
Желтая карточка
Н. Кармаев
31'
14'
Желтая карточка
А. Бахтияров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
38
Василий Алейников
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
17
Ника Гиголаев
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
3-2-2-2-1
1
Нестеренко
81
Сидоров
27
Грицаенко
45
Кармаев
18
Шалаев
38
Алейников
87
Безденежных
36
Гурфов
10
Лаук
52
Лобкарев
11
Саркисов
3-3-3-1
38
Ставер
31
Большаков
63
Никитенков
66
Гудков
6
Лоуренс
8
Тарасенко
37
Косянчук
17
Бахтияров
7
Сафронов
99
Ада
68
Герчиков
45
Кармаев
5
Эдиев
5
Эдиев
45
Кармаев
52
Лобкарев
33
Дышеков
33
Дышеков
52
Лобкарев
18
Шалаев
14
Сушич
14
Сушич
18
Шалаев
11
Саркисов
99
Абдоков
99
Абдоков
11
Саркисов
10
Лаук
32
Козлов
32
Козлов
10
Лаук
Остались в запасе
Кубань
Олимп-Долгопрудный
91
Даниил Баринов
ВР
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Статистика матча Кубань - Олимп-Долгопрудный
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
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Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Стадион:
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