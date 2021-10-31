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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Ротор
Олимп-Долгопрудный - Ротор: обзор матча 31 октября 2021
Олимп-Долгопрудный
31.10.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 2
Завершен
Ротор
19'
Д. Ома Ада
82'
К. Большаков (П)
58'
А. Щеткин
77'
А. Щеткин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Ротор
Красная карточка
Д. Ома Ада
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Большаков
82'
Замена
М. Погорелов
️️️️
А. Бахтияров
78'
Замена
Д. Великородный
️️️️
А. Коротаев
78'
Желтая карточка
Е. Ставер
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Щеткин
Желтая карточка
Д. Ома Ада
73'
69'
Замена
И. Абдуллаев
️️️️
И. Голосов
65'
Желтая карточка
Р. Минаев
Замена
И. Сафронов
️️️️
Э. Булия
61'
59'
Желтая карточка
И. Голосов
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Щеткин
46'
Замена
А. Щеткин
️️️️
И. Школик
Желтая карточка
А. Коротаев
45'
Желтая карточка
Д. Кутин
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ома Ада
19'
Желтая карточка
Р. Косянчук
12'
10'
Желтая карточка
С. Макаров
9'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Г. Махатадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
13
Данила Янов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
34
Никита Балахонцев
ЦФ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-2-2-2
38
Ставер
66
Гудков
31
Большаков
63
Никитенков
5
Кутин
6
Лоуренс
37
Косянчук
99
Ада
17
Бахтияров
91
Булия
24
Коротаев
3-3-2-1-1
96
Обухов
14
Первушин
3
Мартынов
4
Бериашвили
8
Дудиев
6
Макаров
61
Голосов
20
Школик
21
Махатадзе
8
Серченков
9
Муллин
24
Коротаев
6
Великородный
6
Великородный
24
Коротаев
91
Булия
7
Сафронов
7
Сафронов
91
Булия
17
Бахтияров
93
Погорелов
93
Погорелов
17
Бахтияров
61
Голосов
77
Абдуллаев
77
Абдуллаев
61
Голосов
20
Школик
99
Щеткин
99
Щеткин
20
Школик
21
Махатадзе
77
Минаев
77
Минаев
21
Махатадзе
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Ротор
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
8
Захар Тарасенко
ЦП
13
Данила Янов
АП
34
Никита Балахонцев
ЦФ
11
Олег Николаев
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
8
Захар Тарасенко
ЦП
13
Данила Янов
АП
34
Никита Балахонцев
ЦФ
Остались в запасе
11
Олег Николаев
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Ротор
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Родина
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