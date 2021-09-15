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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Велес
Олимп-Долгопрудный - Велес: обзор матча 15 сентября 2021
Олимп-Долгопрудный
15.09.2021, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 2
Завершен
Велес
25'
А. Смит
58'
В. Кабахидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Велес
86'
Замена
Р. Мальцев
️️️️
А. Галоян
82'
Замена
Е. Макеев
️️️️
А. Коротков
81'
Желтая карточка
А. Бацуев
73'
Замена
А. Вульфов
️️️️
К. Кертанов
72'
Замена
А. Бацуев
️️️️
В. Кабахидзе
Желтая карточка
С. Масимов
63'
58'
ГОЛ! 0:2!
В. Кабахидзе
Замена
М. Погорелов
️️️️
Д. Янов
52'
Замена
С. Масимов
️️️️
Н. Балахонцев
42'
34'
Желтая карточка
А. Кахидзе
30'
Желтая карточка
А. Осипов
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
37
Роман Косянчук
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
13
Данила Янов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
34
Никита Балахонцев
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЦФ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
96
Александр Вульфов
ОП
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
66
Гудков
31
Большаков
63
Никитенков
5
Кутин
37
Косянчук
8
Тарасенко
68
Герчиков
13
Янов
17
Бахтияров
34
Балахонцев
3-2-1-2-2
13
Косаревский
24
Кахидзе
24
Коротков
5
Стаменкович
5
Осипов
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
21
Галоян
18
Кертанов
17
Лопатин
11
Смит
34
Балахонцев
11
Масимов
11
Масимов
34
Балахонцев
13
Янов
93
Погорелов
93
Погорелов
13
Янов
18
Кертанов
96
Вульфов
96
Вульфов
18
Кертанов
21
Галоян
96
Мальцев
96
Мальцев
21
Галоян
24
Коротков
34
Макеев
34
Макеев
24
Коротков
18
Кабахидзе
95
Бацуев
95
Бацуев
18
Кабахидзе
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Велес
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
Остались в запасе
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Велес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
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