Абаев: «У Карпина была проблема со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту и ел пирожки»

Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев рассказал о взаимоотношениях главного тренера команды Валерия Карпина и защитника Дмитрия Скопинцева, который сейчас выступает за «Краснодар».

«Карпин смеялся, что даже штрафовать некого. Даже если случались какие-то отклонения, то все возвращались в боевой вес очень быстро. Единственная проблема у него была со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту, ел пирожки, а потом удивлялся, откуда у него лишний вес.

У тренера есть армейское правило: на сборах игроки «Ростова» едят вместе. Футболисты собираются на входе у столовой, вместе заходят и садятся за столы, а есть начинают, только когда все придут и сядут. Уйти можно тоже только всем вместе – пока последний игрок не доел, остальные не встанут из-за стола. По ходу сезона это правило касается только обеда и ужина – на завтрак игроки могут ходить отдельно.

«Считаю, что это правильно. Это уважение к партнерам. Неприлично просто встать и уйти. Неважно, стол на пять человек или 15», – приводит слова Абаева «Бизнес Online».

Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар» в феврале.

В этом сезоне защитник сыграл три матча и забил один гол.

Скопинцев: «Карпин любит меня»