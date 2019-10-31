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  • Абаев: «У Карпина была проблема со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту и ел пирожки»

Абаев: «У Карпина была проблема со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту и ел пирожки»

31 октября 2019, 15:20
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Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев рассказал о взаимоотношениях главного тренера команды Валерия Карпина и защитника Дмитрия Скопинцева, который сейчас выступает за «Краснодар».

«Карпин смеялся, что даже штрафовать некого. Даже если случались какие-то отклонения, то все возвращались в боевой вес очень быстро. Единственная проблема у него была со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту, ел пирожки, а потом удивлялся, откуда у него лишний вес.

У тренера есть армейское правило: на сборах игроки «Ростова» едят вместе. Футболисты собираются на входе у столовой, вместе заходят и садятся за столы, а есть начинают, только когда все придут и сядут. Уйти можно тоже только всем вместе – пока последний игрок не доел, остальные не встанут из-за стола. По ходу сезона это правило касается только обеда и ужина – на завтрак игроки могут ходить отдельно.

«Считаю, что это правильно. Это уважение к партнерам. Неприлично просто встать и уйти. Неважно, стол на пять человек или 15», – приводит слова Абаева «Бизнес Online».

  • Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар» в феврале.
  • В этом сезоне защитник сыграл три матча и забил один гол.

Скопинцев: «Карпин любит меня»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Абаев Илья Скопинцев Дмитрий Карпин Валерий
Комментарии (4)
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spartakuz
1572527736
По другому с вами нельзя! Железная дисциплина, как в армии! А как известно, дисциплина бьёт класс!
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VVM1964
1572528048
Прям тиран и деспот какой то )))
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Рубинище
1572534969
Построений в 6 утра, при параде, только не хватает
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portero
1572614780
суров Карпин...
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