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    Абаев: «У Карпина была проблема со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту и ел пирожки»

    Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев рассказал о взаимоотношениях главного тренера команды Валерия Карпина и защитника Дмитрия Скопинцева, который сейчас выступает за «Краснодар».

    «Карпин смеялся, что даже штрафовать некого. Даже если случались какие-то отклонения, то все возвращались в боевой вес очень быстро. Единственная проблема у него была со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту, ел пирожки, а потом удивлялся, откуда у него лишний вес.

    У тренера есть армейское правило: на сборах игроки «Ростова» едят вместе. Футболисты собираются на входе у столовой, вместе заходят и садятся за столы, а есть начинают, только когда все придут и сядут. Уйти можно тоже только всем вместе – пока последний игрок не доел, остальные не встанут из-за стола. По ходу сезона это правило касается только обеда и ужина – на завтрак игроки могут ходить отдельно.

    «Считаю, что это правильно. Это уважение к партнерам. Неприлично просто встать и уйти. Неважно, стол на пять человек или 15», – приводит слова Абаева «Бизнес Online».

    • Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар» в феврале.
    • В этом сезоне защитник сыграл три матча и забил один гол.

    Скопинцев: «Карпин любит меня»

    Источник: «Бизнес Online»

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    31.10.2019 15:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3159

      Рубинище 7 часов назад

      Построений в 6 утра, при параде, только не хватает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18579

      VVM1964 9 часов назад

      Прям тиран и деспот какой то )))

      0
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      Рейтинг: +1012

      spartakuz 9 часов назад

      По другому с вами нельзя! Железная дисциплина, как в армии! А как известно, дисциплина бьёт класс!

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