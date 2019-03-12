Скопинцев: «Карпин любит меня»

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал о впечатлениях после матча 19-го тура чемпионата России против «Оренбурга». «Быки» на последних минутах упустили победу (2:2), а Скопинцев забил один из мячей.

– Мы больше рассчитываем вскрывать команды, которые всем составом обороняются, а «Оренбург» атаковал. Четыре гола забили на двоих. Лучше так, чем 0:0.

– «Краснодар» не выиграет уже 9 игру подряд. В чем причина?

– Не знаю, я новый человек. Мне трудно судить насчет этого. Я думаю, наши победы впереди. У нас хорошая команда.

– Непривычно головой забивать при вашем-то росте?

– Привычно, когда есть чувство уверенности на втором этаже. Я в молодежном футболе головой забивал. Так что нормально. Там хорошую передачу отдал Сергей Петров, надо было только направить удар. Второй тайм прошел очень быстро, на быстрых курсах. Нормально, когда мы где-то атакуем, где-то опускаемся. Мы должны были забивать третий гол.

– Вы как-то поддерживаете связь с Валерием Карпиным?

– Когда я уходил из «Ростова» он сказал мне, что я могу к нему обращаться в любой момент. Я думаю, у меня будет такая возможность. Мы остались друзьями.

– Он тоже так считает?

– Да, он любит меня, как он мне сказал.