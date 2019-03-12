Скопинцев: «Карпин любит меня»

..но я другому отдана и буду век ему верна...
Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал о впечатлениях после матча 19-го тура чемпионата России против «Оренбурга». «Быки» на последних минутах упустили победу (2:2), а Скопинцев забил один из мячей.
– Мы больше рассчитываем вскрывать команды, которые всем составом обороняются, а «Оренбург» атаковал. Четыре гола забили на двоих. Лучше так, чем 0:0.
– «Краснодар» не выиграет уже 9 игру подряд. В чем причина?
– Не знаю, я новый человек. Мне трудно судить насчет этого. Я думаю, наши победы впереди. У нас хорошая команда.
– Непривычно головой забивать при вашем-то росте?
– Привычно, когда есть чувство уверенности на втором этаже. Я в молодежном футболе головой забивал. Так что нормально. Там хорошую передачу отдал Сергей Петров, надо было только направить удар. Второй тайм прошел очень быстро, на быстрых курсах. Нормально, когда мы где-то атакуем, где-то опускаемся. Мы должны были забивать третий гол.
– Вы как-то поддерживаете связь с Валерием Карпиным?
– Когда я уходил из «Ростова» он сказал мне, что я могу к нему обращаться в любой момент. Я думаю, у меня будет такая возможность. Мы остались друзьями.
– Он тоже так считает?
– Да, он любит меня, как он мне сказал.
- По итогам 19 туров РПЛ «Краснодар» набрал 35 очков и занимает 2 место в турнирной таблице.
- Клуб не побеждает во всех турнирах со 2 декабря 2018 года (9 матчей).