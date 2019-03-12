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    Скопинцев: «Карпин любит меня»

    Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал о впечатлениях после матча 19-го тура чемпионата России против «Оренбурга». «Быки» на последних минутах упустили победу (2:2), а Скопинцев забил один из мячей.

    – Мы больше рассчитываем вскрывать команды, которые всем составом обороняются, а «Оренбург» атаковал. Четыре гола забили на двоих. Лучше так, чем 0:0.

    – «Краснодар» не выиграет уже 9 игру подряд. В чем причина?

    – Не знаю, я новый человек. Мне трудно судить насчет этого. Я думаю, наши победы впереди. У нас хорошая команда.

    – Непривычно головой забивать при вашем-то росте?

    – Привычно, когда есть чувство уверенности на втором этаже. Я в молодежном футболе головой забивал. Так что нормально. Там хорошую передачу отдал Сергей Петров, надо было только направить удар. Второй тайм прошел очень быстро, на быстрых курсах. Нормально, когда мы где-то атакуем, где-то опускаемся. Мы должны были забивать третий гол.

    – Вы как-то поддерживаете связь с Валерием Карпиным?

    – Когда я уходил из «Ростова» он сказал мне, что я могу к нему обращаться в любой момент. Я думаю, у меня будет такая возможность. Мы остались друзьями.

    – Он тоже так считает?

    – Да, он любит меня, как он мне сказал.

    • По итогам 19 туров РПЛ «Краснодар» набрал 35 очков и занимает 2 место в турнирной таблице.
    • Клуб не побеждает во всех турнирах со 2 декабря 2018 года (9 матчей).

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2019 06:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 17:40

      ..но я другому отдана и буду век ему верна...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 15:26

      Хорошо когда отношения остались не испорченными. Можно вернуться назад.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 12 марта 2019, 13:35

      Так и женись, хороняка !

      2
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Бабушка Зильзиля 12 марта 2019, 14:04

      ,,Дело о Шарфе,,
      Продолжение следует....)))
      Слышь .Ростов-Папа,а не направить к вам Полицию нравов?)))
      Может хва, нидерландцев щэкотать?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 13:16

      Такая уж любовь у них...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 12 марта 2019, 11:35

      Подобное высказывание можно воспринимать неоднозначно )))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 08:59

      Головой в футболе забивают намного реже чем ногой. В футболе надо больше головой соображать...

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 12 марта 2019, 14:06

      Правильно.....
      у мужики 2 головы и обе рабочие,а вот у теток 6 губ и все шлепают)))

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