Абаев определил лучшего вратаря сезона РПЛ

Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев выделил лучшего голкипера первой части сезона РПЛ.

«Станислав Агкацев – лучший вратарь первой части РПЛ, а Евгений Латышонок – на втором месте. Про третье место сложно сказать, но первые двое очень сильно понравились.

Агкацев очень уверенно начал в основном составе, а Латышонок перешeл в «Зенит» и занял позицию первого номера. Ещe приятно, что они оба из академии «Краснодара», – сказал Абаев.