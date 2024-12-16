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    Абаев определил лучшего вратаря сезона РПЛ

    Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев выделил лучшего голкипера первой части сезона РПЛ.

    «Станислав Агкацев – лучший вратарь первой части РПЛ, а Евгений Латышонок – на втором месте. Про третье место сложно сказать, но первые двое очень сильно понравились.

    Агкацев очень уверенно начал в основном составе, а Латышонок перешeл в «Зенит» и занял позицию первого номера. Ещe приятно, что они оба из академии «Краснодара», – сказал Абаев.

    • У 22-летнего Агкацева в сезоне РПЛ 18 матчей, 12 пропущенных голов.
    • Игрок стоит 3,5 миллиона евро.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2024 23:12
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