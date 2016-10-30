«Локомотив» зимой попытается продать Абаева

Голкипер «Локомотива» Илья Абаев во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации «Бомбардира», руководство железнодорожников больше не рассчитывает на футболиста и постарается трудоустроить его в другую команду. Отметим, что сам игрок выразил желание покинуть стан красно-зеленых.

По данным Transfermarkt, стоимость Абаева составляет 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне вратарь провел за «Локомотив» в РФПЛ лишь матч, в котором пропустил один гол.