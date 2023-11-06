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  • Экс-голкипер «Локомотива» назвал имя одного из лучших вратарей РПЛ

Экс-голкипер «Локомотива» назвал имя одного из лучших вратарей РПЛ

6 ноября 2023, 12:32

Обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Илья Абаев подвел итоги матча 14-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграли вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. Также он оценил действия вратаря красно-зеленых Ильи Лантратова.

«К Илье Лантратову сейчас вопросов нет, он играет уверенно. Один из лучших в чемпионате. Он много выручает «Локомотив», что приносит результаты. Пенальти берет. Однозначно Лантратов является одним из сильнейших вратарей. Я не вижу, как работает Даниил Худяков. У него был шанс играть, судя по всему, он им не воспользовался, раз приобрели Лантратова. Лантратов своим шансом воспользовался.

У «Локомотива» не было преимущества после удаления, это разочаровывает, хотелось бы победы, в большинстве любая команда должна рассчитывать на победу. Сейчас у «Локомотива» хороший состав, но нет уверенности, агрессивности не хватает в атаке прежде всего. Дзюба по игре, может быть, не особо заметен, но у него был момент, он его реализовал», – сказал Абаев.

  • Первый гол в матче забил форвард красно-белых Антон Зиньковский на 53-й минуте. Железнодорожники сравняли счет на 64-й усилиями Артема Дзюбы.
  • На 38-й минуте был удален с поля защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.
  • В текущем сезоне Лантратов провел 16 матчей за «Локомотив» в различных турнирах, в четырех из них он не пропускал мячей.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Абаев Илья Лантратов Илья
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