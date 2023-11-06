Экс-голкипер «Локомотива» назвал имя одного из лучших вратарей РПЛ

Обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Илья Абаев подвел итоги матча 14-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграли вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. Также он оценил действия вратаря красно-зеленых Ильи Лантратова.

«К Илье Лантратову сейчас вопросов нет, он играет уверенно. Один из лучших в чемпионате. Он много выручает «Локомотив», что приносит результаты. Пенальти берет. Однозначно Лантратов является одним из сильнейших вратарей. Я не вижу, как работает Даниил Худяков. У него был шанс играть, судя по всему, он им не воспользовался, раз приобрели Лантратова. Лантратов своим шансом воспользовался.

У «Локомотива» не было преимущества после удаления, это разочаровывает, хотелось бы победы, в большинстве любая команда должна рассчитывать на победу. Сейчас у «Локомотива» хороший состав, но нет уверенности, агрессивности не хватает в атаке прежде всего. Дзюба по игре, может быть, не особо заметен, но у него был момент, он его реализовал», – сказал Абаев.