Абаев: «Кучук в «Локомотиве» думал, что его хотят сплавить. Пожалуй, паранойя началась»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев вспомнил время работы в команде главного тренера Леонида Кучука. При нем в сезоне-2013/14 москвичи до последнего тура претендовали на чемпионство.

– Первое время в «Локо» Кучук казался топ-тренером. Но потом пошла критика, выступление Гильерме…

– Всe резко перевернулось. Кучуку оказалось психологически тяжело, результатов не было, он стал много нервничать.

– В чeм это проявлялось?

– Думал, что против него кто-то настроен, что его хотят сплавить, но такого и близко не было. Говорил в интервью, что недоволен Александром Самедовым. Якобы Саша в сборной хорошо играет, а в клубе плохо. Но Самедов – профессионал. Такого точно не могло быть. Мы заняли третье место, упустили чемпионство, хотели в следующем сезоне достичь большего, но результата не было. Но и никакого заговора тоже.

– Паранойя началась?

– Пожалуй.