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    Абаев: «Кучук в «Локомотиве» думал, что его хотят сплавить. Пожалуй, паранойя началась»

    Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев вспомнил время работы в команде главного тренера Леонида Кучука. При нем в сезоне-2013/14 москвичи до последнего тура претендовали на чемпионство.

    – Первое время в «Локо» Кучук казался топ-тренером. Но потом пошла критика, выступление Гильерме…

    – Всe резко перевернулось. Кучуку оказалось психологически тяжело, результатов не было, он стал много нервничать.

    – В чeм это проявлялось?

    – Думал, что против него кто-то настроен, что его хотят сплавить, но такого и близко не было. Говорил в интервью, что недоволен Александром Самедовым. Якобы Саша в сборной хорошо играет, а в клубе плохо. Но Самедов – профессионал. Такого точно не могло быть. Мы заняли третье место, упустили чемпионство, хотели в следующем сезоне достичь большего, но результата не было. Но и никакого заговора тоже.

    – Паранойя началась?

    – Пожалуй.

    • Абаев сейчас выступает за «Чертаново».
    • Голкипер играл в «Локомотиве» с 2013 по 2017 год.
    • Кучук сейчас тренирует украинский «Рух».

    Источник: «Чемпионат»

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