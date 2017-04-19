Абаеву пока не разрешили переходить в «Краснодар»

Голкипер «Локомотива» Илья Абаев пока не может перейти в «Краснодар». Ранее сообщалось, что клуб отдаст его в аренду «Краснодару» до конца нынешнего сезона. Утверждалось, что команды получили разрешение на оформление сделки вне заявочного периода.

Заседание по этому вопросу еще не состоялось. Если же «Краснодару» разрешат зарегистрировать игрока, то в заявке команды окажутся восемь голкиперов.

В нынешнем сезоне 34-летний Абаев сыграл за «Локомотив» в одном матче, пропустив один гол. В остальных встречах ворота «Локомотива» защищал Гилерме.