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    Абаеву пока не разрешили переходить в «Краснодар»

    Голкипер «Локомотива» Илья Абаев пока не может перейти в «Краснодар». Ранее сообщалось, что клуб отдаст его в аренду «Краснодару» до конца нынешнего сезона. Утверждалось, что команды получили разрешение на оформление сделки вне заявочного периода.

    Заседание по этому вопросу еще не состоялось. Если же «Краснодару» разрешат зарегистрировать игрока, то в заявке команды окажутся восемь голкиперов.

    В нынешнем сезоне 34-летний Абаев сыграл за «Локомотив» в одном матче, пропустив один гол. В остальных встречах ворота «Локомотива» защищал Гилерме.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2017 16:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 20 апреля 2017, 11:34

      в краснодаре видимо в менеджер играют,ростер расширяют, думают он в конце сезона спецвозможность для молодого натренерует))))

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 апреля 2017, 11:33

      вах, вах, теперь вратаря нет...

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      Рейтинг: +354

      REDAT 20 апреля 2017, 09:10

      Жаль,что тогда Диканя убрали из "Краснодара"!!!!!!!!!!!!. Хороший был голкипер!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1168

      Argon 19 апреля 2017, 22:06

      Зачем он нужен?

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Argon 20 апреля 2017, 01:35

      "Краснодару-то" он как раз и нужен, если действительно Крицюк выбыл надолго

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 18:01

      Да уж карьеру пора заканчивать, а он всё куда-то хочет

      -1
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > NEON-SM 19 апреля 2017, 19:45

      Уважаемый! Для кипера 34 - это зрелость. Зря просидел на скамейке.

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > bomilazdeshnii 19 апреля 2017, 20:51

      Для европейского кипера да, для нашего это старость, и в чём смысл минусовать то?

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