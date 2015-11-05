«Бешикташ» – «Локомотив». Янбаев и Фернандеш появятся на поле с первых минут

Московский «Локомотив» определился со своим составом на матч против турецкого «Бешикташа» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив»: Гильерме, Шишкин, Дюрица, Денисов, Янбаев, Мануэл Фернандеш, Коломейцев, Самедов, Майкон, Ндинга, Ниассе.

Запасные: Абаев, Логашов, Макаров, Григорьев, Шкулетич, Баринов, Миранчук



«Бешикташ»: Зенгин, Кейбаши, Гулум, Бек, Родолфо, Соса, Тере, Озякуп, Хатчинсон, Шахан, Гомес.

Запасные: Гювендк, Куртулуш, Тошич, Куарежма, Уйсал, Фрей, Тосун.

Встреча начнется в 19:00 мск